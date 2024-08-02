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娛樂

【娛樂場】內地劇《偷得將軍半日閒》 47歲郭品超25歲張淼怡譜「父女戀」

【明報專訊】台灣男星郭品超與內地女星張淼怡主演24集的古裝劇《偷得將軍半日閒》月前於內地串流平台上架，每集半小時，最近在myTV SUPER上架。劇集開播前男女主角年齡差距引網民熱議，47歲郭品超與25歲張淼怡演情侶，被指可組父女檔，幸前者保養得宜，與相差22歲的張淼怡外形蠻相襯，沒有違和感。

找私生女「頂包」

《偷得將軍半日閒》劇情由一場「冥婚」開始，為調和沈相與晉王聞夜（郭品超飾）的矛盾，皇帝下旨賜婚，命沈相府嫡女沈靈靈嫁給聞夜為妻。有戰神之稱的聞夜大婚前夕被指戰死沙場，舉國哀悼。聞夜為國捐軀，沈相不能悔婚，沈夫人不願女兒在王府守生寡，找到沈相的私生女沈可矣（張淼怡飾）逼她代嫁。

沈夫人怕沈可矣私生女身分被揭發，向太后進言讓「王妃」陪葬。原來戰報誤傳，聞夜班師回朝，跟設法逃離王府保命的沈可矣相遇，二人分別被兩幫人追捕，聞夜受傷，沈可矣未知眼前人是未來夫婿，救他出險境，混亂平定後，沈可矣嫁聞夜成王妃。

歡喜冤家放笑彈

派人刺殺聞夜的沈相知對方未死而擔心，私生女沈可矣榮升王妃，即威脅對方做他的棋子。沈可矣為討好聞夜，想盡辦法大獻殷勤，弄出許多啼笑皆非的事；聞夜因妻子是沈相之女，心中有所提防。兩人由最初鬥氣成歡喜冤家，過程中擦出愛火花，經歷種種困難，最後明白愛與守護的真諦，不求富貴繁華夢，只願偷得屬於二人的半日閒。

劇情有讚有彈

2004年憑台劇《鬥魚》走紅的郭品超，與被封「互聯網新女兒」的新生代女星張淼怡首度合作，劇中二人不乏甜蜜親吻戲。網民有讚有彈，有人形容是「下飯劇」，節奏快，不用燒腦，被俊男美女組合吸引，單是郭品超的逆齡外形已獲高評分。有人批評劇情太爛，在討論區留言：「真的忍不了，這劇為了硬湊24集，劇情推進好爛，是可以把觀眾送走的水平……」對於張淼怡的可愛，有指她講話不清楚裝萌扮蠢，也有說：「男女主角雙蠢，反派也蠢，沒法看。」

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