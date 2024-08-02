62歲鍾志光分享直播「零疲態」秘訣 殘樣強尼唔認攰自誇「大把貨」

鍾自嘲老人家瞓得少

鍾志光解釋初階段瘋狂OT，因為頭段比較多香港運動員，公司覺得他較熟悉，首兩日才有此情况。前幾晚他本來收凌晨4時，最後做到5時半，因為江旻憓和張家朗攞金牌，完全不覺得眼瞓。被封「萬能鍾」的鍾志光否認是鐵人，透露一早請了大假奧運後休息，笑稱：「做完嘢返去有一兩個鐘頭瞓，因為我年紀大，老人家唔使瞓咁多，有得瞌一瞌好快回氣。」談到對抗睡意方法，他稱會企起身做伸展鬆筋，還有「間斷式小睡」秘訣，未出鏡前便到休息室恰一恰。

強尼冇開chok mode說話

至於主持ViuTV奧運節目的51歲強尼，有網民指他愈做愈殘，樣子疲憊不堪兼無精神，在社交平台留言：「從來冇見過強尼個樣咁攰，一聽到佢把聲日日講，聽到都覺得辛苦，決賽日日chur到四五點，乜嘢賽事都要噏吓、講兩嘴，頂硬上，真係慘，社畜精神。」強尼在社交網限時動態轉發該帖文，留言：「其實我只係唔開chok mode咋，唔攰㗎，大把貨。」

方力申發問體貼有角度

方力申擔任無綫奧運特派員到巴黎採訪，連日表現獲讚賞，當中何詩蓓100米自由泳奪銅牌後，身為前港隊泳將的方力申搶先訪問何詩蓓：「我哋都好高興，亦戥你高興，你自己又點睇呢？點睇呢塊獎牌既顏色呢？」何詩蓓回答：「多謝，其實我嚟呢個比賽既目標唔係真係為咗攞獎牌，係希望可以做到自己最好。」方力申又提到很多人論討泳池較淺水，是否會影響比賽問題。網民大讚方力申問題有水準，體貼運動員又有角度，非常專業。

娛樂組