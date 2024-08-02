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娛樂

梁詠琪：女兒視何詩蓓偶像 凌文龍自爆比賽「食蛋」放棄乒乓球

梁詠琪爆女兒視何詩蓓為偶像︰她手長腳長學劍擊也不錯

【明報專訊】梁詠琪、凌文龍、陳湛文、朱栢康、梁雍婷及陳輝虹等，昨日聯同一班足球小將於戶外足球場參與黃柏基執導電影《逆轉上半場》開鏡禮。

梁詠琪指新片題材環繞運動十分勵志，最近正值巴黎奧運，拍有關運動的電影感覺特別熱血，但這部作品未知會否安排2026年世界盃舉行期間才上映，她笑說：「疫情前我拍了部電影《八個女人一台戲》，至今等了6年仍未上畫，所以有時控制不來」。她大爆女兒Sofia近日視港隊泳將何詩蓓為偶像，平日也鼓勵女兒學網球、壁球、籃球鍛煉身體及專注力，估計女兒手長腳長學劍擊也不錯，但女兒最喜歡始終是唱歌跳舞。

梁詠琪曾跟MIRROR成員呂爵安（Edan）合作拍戲，對方最近傳與大馬女神林明禎拍拖，她表示不清楚，「他們都好cute，同樣很有正能量及陽光氣息。（兩人襯不襯？）這交由粉絲定斷，因為他們的眼光才準」。

陳湛文自嘲被林明禎冷待

凌文龍透露片中扮演有錢太子爺，陳湛文則飾演殘障足球教練，故需要坐電動輪椅演出，自爆中學時期曾幻想當NBA籃球明星。凌文龍說：「見到奧運運動員年紀輕輕已很犀利，覺得自己好廢。讀小學曾是乒乓球校隊，可惜一場比賽輸了11比0後受了很大打擊，自此放棄運動。」

凌文龍與陳湛文均表示不相信Edan與林明禎拍拖。陳湛文笑言已有家室，所以林明禎對他很冷漠，傳信息給她常已讀不回。凌文龍說：「我未結婚，林明禎間中有覆我。如果他們拍拖屬實，希望能修成正果，打算傳短訊祝福他們幸福快樂。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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