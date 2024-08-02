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娛樂

Anson Lo花半年操肌曬麒麟臂搶鏡 邱士縉唔信呂爵安戀林明禎

盧瀚霆曬麒麟臂搶鏡 邱士縉拒信呂爵安戀林明禎
張天賦不想再傳緋聞 強調演出未刻意跟女歌手保持距離

【明報專訊】男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與邱士縉（Stanley）聯同張天賦（MC）、梁嘉茵（Serrini）、樂隊Dear Jane、女團Beanies及歸綽嶢前晚於灣仔會展演出CHILL CLUB音樂會。大曬麒麟臂的Anson Lo與Stanley鬥歌舞再玩「爭女」，令Serrini面紅怕醜。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Anson Lo與Stanley騷後受訪，齊表示在台上「爭女」很好玩，Stanley笑說：「未見過Serrini那麼怕醜呢一面。」Anson Lo稱這幕是綵排時靈機一觸度出來，「我們覺得兩男爭一女幾得意，綵排跟正式表演有少少不同，多了點臨場自由發揮」。Stanley笑稱很開心能跟Anson Lo學習，Anson Lo反笠高帽，重提當年跟Stanley學舞，「以前我上過Stanley授課的跳舞班，不過他留意不到我呢個不起眼的學生」。Stanley立即反駁道：「我當然知啦，你只上了一堂，之後覺得我不好嘛。」

Stanley除衫要睇時機

提到Anson Lo曬麒麟臂搶鏡，Stanley笑說：「他最近常睇奥運體操。」Anson Lo指練大隻是去年底定下的目標，「我都29歲喇，想自己身形變厚實，所以花了半年時間操，但我認為麒麟臂應該交給Stanley做擔當」。問Stanley可有受威脅？他笑說：「沒有，半年前MIRROR籌備演唱會，Anson Lo可能見到我的模樣，受到我激勵。」提到台下粉絲期待Stanley除衫曬肌，他笑說：「即係我變Tyson Yoshi？我剛才都有除外套，除衫要睇時機。（等開個唱？）我現在只得3首歌，要先努力儲歌和練好唱功，每次唱歌都很大壓力，有很多出色歌手同場，我為了這個騷花了一個月練歌，不想虐待觀眾耳朵。」

MC否認與女歌手保持距離

談到隊友陳瑞輝（Frankie）日前36歲生日，其女友Christy以千字文反擊「黑歷史」，兼爆Frankie幫手設局「捉鬼」，網民批評她講太多。Stanley說：「我睇新聞才知，既然有人都說講太多，我是外人就更加不要加把嘴，留空間給他們，我有傳短訊祝賀Frankie生日。」另一隊友呂爵安（Edan）與林明禎傳緋聞，Stanley笑說：「不想羨慕他，我都想搵個爆料者出來，想問可否爆男主角是我呀？我覺得99.9%不是真！不要逼我信。（如果是真？）我會喊囉！（親自求證Edan？）本來Edan約我打籃球，但我有工作未能應約，否則可以爆料畀大家聽。」

MC與師妹歸綽嶢及Beanies成員張天穎合唱《三人遊》，三人分開企各有各唱，反而MC與Dear Jane主音Tim合唱時互相攬腰，表現親切。MC表示害怕傳緋聞，但沒刻意保持距離，「演出上的安排是導演決定，我剛才都有企Serrini身邊合照」。談到跟姚焯菲（Chantel）的合唱歌點擊率破96萬，MC稱很開心，也希望跟不同單位合作，留意到近年市場上缺乏合唱歌，「我記得鄭中基、蘇永康、梁漢文、林海峰及古巨基曾合唱，我都想跟班男歌手有一首跳唱歌，跳舞交畀人，我可以齋唱，但要睇公司安排」。

Beanies望繼續開口中

女團Beanies齊性感示人，問成員張天穎騷性感有否問准男友ANSONBEAN，她笑說：「他畀我好大自由度，稍後傳相給他看，應該OK。」最近Beanies達成夢想拍飲品廣告，不過拍攝正值酷熱天氣，在戶外玩遊戲曝曬非常辛苦，但有滿足感，「希望我們繼續開口中，可以拍到化妝品、珠寶及電器廣告」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張天賦（MC） 邱士縉（Stanley） 盧瀚霆（Anson Lo）

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