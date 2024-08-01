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娛樂

【開箱】《劫機1971》真人真事改編 呂珍九演反派搶眼

【明報專訊】韓片《劫機1971》改編自1971年大韓航空F-27劫機事件，由《與神同行》河正宇、《德魯納酒店》呂珍九、《智異山》成東日及《閃耀國度》蔡秀彬主演。《白頭山：火山浩劫》副導演金盛漢首次執導，《1987：逆權公民》金景燦編劇，今年6月在韓國上映，至今仍未落畫，累計177萬入場人次。不過此片耗資逾140億韓圜（約7900萬港元）製作，入場人次要230萬才收支平衡，今日（1日）在港開畫，未知能否靠海外票房助封蝕本門？

為角色加入新故事

《劫機1971》先以1969年另一宗劫機事件說起，當年一架民航客機遭騎劫，朝北面朝鮮飛行，空軍泰仁（河正宇飾）奉命攔截，看到駕駛艙內是相熟前輩民洙（崔光一飾），基於對他的信任和乘客的安全，泰仁最終違背上級命令，沒擊落客機。結果客機駛進朝鮮領空，「迫降」當地，朝方願意將平民送回韓國，10多名技術人員卻不准離開朝鮮，包括機長民洙。泰仁對此深感內疚，愧對民洙家屬，也因此被革除軍人資格。

泰仁轉職民航擔任副機長，1971年1月23日，從束草飛往漢城（現稱首爾）航班途中，「脫北者」庸昊（呂珍九飾）以土製炸彈挾持全機人員，要求飛往朝鮮。機長圭植（成東日飾）因爆炸令眼睛受傷，無法操控航班，泰仁頂上，既要設法制服劫機者，又不欲將乘客送往朝鮮，還要面對前來攔截的空軍戰機。泰仁竭盡全力駕駛客機，誓要保護所有乘客與機組人員安全着陸。

《劫機1971》改編自真人真事，編導為角色加入新的故事，如泰仁過往的經歷，豐富其背景。對泰仁來說，不管過去還是現在，救活乘客、安全駕駛都最重要。泰仁因往事一直被其他機師排擠，從未獲准負責飛機升降，機長圭植是唯一相信他的人。河正宇今次扮演英勇機師，冷靜面對危機，為乘客自我犧牲，讓觀眾動容。

泰仁與庸昊的對手戲是此片軸心；其實不止泰仁有悲傷過去，庸昊亦然；身為「脫北者」的他常遭歧視，國安部派人監視，使他無法正常生活，還被冤枉是間諜而入獄，導致庸昊母親餓死家中，屍體腐爛也無人知曉，因而對韓國這地方失去歸屬感，寧願仿效1969年的劫機者，渴望成為朝鮮的人民英雄，獨自策劃劫機。

航行畫面拍出實感

《劫機1971》沒有非黑即白的角色設定，反派庸昊也身世可憐，只想活下去，迫不得已走上絕路。扮演庸昊的呂珍九以粗獷造型及朝鮮方言演出，眼神銳利及動作粗暴，演技出色，表現十分搶眼。

導演為突顯片中韓國1970年代的背景，下了不少工夫；譬如搭飛機在當年是財富象徵，不是普通人能負擔得起，但機場規模仍很簡陋，乘客為了爭最佳位置，從登機閘口衝出停機坪，飛奔上機。有人脫掉鞋子登機，也有人偷偷帶活雞，還有人在機上吸煙等，重現50年前的航空業面貌。乘客中有社長與秘書、通過司法考試的兒子與啞巴母親、新婚夫婦等，描繪各式各樣人物，增加看點。

《劫機1971》結合歷史、罪案、空難、生死與人性，當中飛行場面最為驚險刺激；劇組在片場搭建真實尺寸的飛機，並架設在會搖晃的機器上拍攝，營造真實飛行效果。戲中一幕講飛機垂直攀升，再倒轉飛行的場面，如坐過山車一樣，過程驚心動魄，拍出真實感。

上映日期：8月1日

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