《眼鏡蛇道館6》《愛海尋緣》蟬聯Netflix收視冠軍 泰劇《無主之屋》爆冷登頂

上月19日上架的《愛海尋緣》，由男歌手Harry Connick Jr.主演，講述搖滾歌手本想藉新專輯華麗復出，失利後搬到塞浦路斯懸崖邊過寧靜生活，怎料住所附近是自殺熱點，更跑來不速之客，連舊情人也出現。《愛》片以1610萬觀看次數成為英語電影收視榜首，蟬聯冠軍之外，也是Netflix上周最多人收看的節目。

萬斯故事《絕望者之歌》重返十大榜

萬斯被選為特朗普的總統競選拍檔後，改編自其回憶錄的《絕望者之歌》，在7月15至21日的一周收視，以480萬觀看次數，相隔4年，重返英語電影收視榜第8位；奧運開幕後，上周回落至300萬觀看次數，位列第9。《絕》片改編自萬斯2016年出版的同名自傳，《有你終生美麗》朗侯活（Ron Howard）執導，《絕無虛言》基比巴素（Gabriel Basso）扮演萬斯，《孽緣》格蘭高絲（Glenn Close）和《騙海豪情》愛美雅當絲（Amy Adams）則分別飾演萬斯的外婆和媽媽。講述萬斯在貧困的單親家庭中長大，在海軍陸戰隊服役，入讀俄亥俄州立大學，最終考入耶魯，開啟向上流動之門。其原著中譯本副題為〈一個美國白人家族的悲劇與重生〉，片中透過萬斯的母親與外祖父母，描述白人勞工階層的深層次問題；不過2020年在Netflix上架時評價麻麻，在爛番茄網站綜合261篇評論文章，只有不及格的25%，反而觀衆好感度超過八成。

湯唯新片新上架佔第9位

非英語電影方面，墨西哥《談判無餘地》、德國《失控遊戲夜》及意大利《黑夜迷蹤》順序佔三甲；湯唯與韓國導演丈夫金泰勇繼《晚秋》後，在《夢境Wonderland》再次合作，並由《青春紀錄》朴寶劍及《我的女神室友斗娜》秀智主演，7月26日在Netflix上架，3日錄得150萬觀看次數，佔第9位，且看下星期完整一周播出後，能否攀升更高位置。另外，《眼鏡蛇道館6》以950萬觀看次數，蟬聯英語節目收視榜冠軍，第1季亦上榜，位列第9；紀錄片集《流行樂壇黑幕：男團大騙局》和真人騷《慾罷不能6》則分佔亞季。

過往韓國及西班牙的劇集幾乎輪流登上非英語節目榜三甲位置，宋江、李到晛等韓星主演的《Sweet Home 3》與泰劇《無主之屋》，分別於7月19及18日首播，但後者以490萬觀看次數登頂，抛離觀看次數280萬的亞軍《Sweet Home 3》；巴西劇《絕望謊言》位列第3，新上架的西班牙劇《名校風暴8》佔殿軍位置，另外兩部打入十大收視的韓劇，分別是排第7位《她的日與夜》及位列第9《夏娃的醜聞》。《無主之屋》講述亞洲最大鑽石大亨去世後，其家人懷疑與他新婚不久的女僕為了繼承巨額遺產而謀殺親夫，但爭奪遺產期間，這家庭的醜聞亦陸續浮面。

《地面師》以日本地產真實騙案為藍本

綾野剛、豐川悅司與北村一輝主演的《地面師》是上周唯一打入十大的日劇，以130萬觀看次數，位列第8。「地面師」意指專搞地產詐騙的騙徒，改編自真實事件為藍本的小說，日本最大住宅承建商之一「積水房屋」2017年被騙55.5億日圓，該劇講述大型地產公司被假冒的業主、地契、身分證明文件等瞞騙，損失慘重。