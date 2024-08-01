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娛樂

相隔7年開巡唱 周慧敏誓操弗曬小蠻腰

周慧敏相隔7年再開騷 8月底澳門舉行演唱會

【明報專訊】「玉女掌門人」周慧敏相隔7年再開騷，宣布8月31日首站到澳門舉行《地老天荒愛一場》巡迴演唱會。她表示人生佔大部分回憶除家人、愛貓、好朋友外，便是支持者，所以趁還有能力和心力時，希望為愛她的朋友好好表演，回報他們的愛。

周慧敏早前拍攝演唱會海報，狀態大勇的她對身形未最滿意，「手腳OK，中間麻麻哋，條腰起碼要瘦兩吋，穿舞台服會好睇啲。我估到演出當天就會最弗，因為一忙，就不記得食嘢，不識肚餓，每次開騷都係咁，今次更加大挑戰，從來未試過得個半月時間籌備，要處理好多嘢，破晒我紀錄。不想錯過每個可以令支持者開心的機會，當經理人告訴我8月31日巡演開鑼，我愕然一下，然後開心答應，以及相信團隊嘅看顧」。

張羅歌衫兩手準備

周慧敏表示製作上有好多前期密集工作，會弄得腎上腺素上升，好似找歌衫，她與經理人透過網站訂購了一批不同品牌的高級訂製服，原定4周內到貨，網站突然通知需8至12周，「心裏開始亮起警號，笑住話係咪騙案？有朋友話使唔使報《東張》（《東張西望》）？希望只係小小延誤，唔好遲得太離譜，甚至唔到啦，因為咁，都做緊兩手準備，唔怕一萬最怕萬一」。她開始排舞及開會談個唱內容，承認有壓力，感恩每次回家見到3隻愛貓，感覺「好治癒」和放鬆。

娛樂組

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