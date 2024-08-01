明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

江𤒹生認百厭 哽咽謝隊友「撥亂反正」 專注做騷 不知陳瑞輝女友發文反擊「黑歷史」

AK聞Edan林明禎傳拍拖反應大 冇睇Frankie女友「捉鬼事件」

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一連兩場假亞博舉行的首個個人演唱會前晚圓滿結束，他一度感觸哽咽眼濕濕，自認百厭，感謝隊友在他最亂時「撥亂反正」。對於隊友陳瑞輝（Frankie）女友Christy發文反擊「黑歷史」，聲稱與男友設局「捉鬼」，AK表示專注做騷不知情。至於呂爵安（Edan）與林明禎傳緋聞，他大感驚訝，因林明禎是大家的女神。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

AK個人演唱會前晚尾場，隊友楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）與陳卓賢（Ian）、ERROR成員何啟華（Dee）與林愷鈴等捧場。嘉賓除繼續有日本歌手高瀨統也和RubberBand外，還有隊友邱傲然（Tiger）與他們的結他老師周天衡。AK表示伙Tiger和周天衡同台彈結他合唱，夢想成真。Tiger讚AK狀態巔峰，有幸成為他的嘉賓非常光榮。

AK表示懷念以前在韓國訓練的日子，曾憧憬在韓國出道，結果沒有，慶幸及開心現在以香港歌手身分唱歌給大家聽，又自爆以前參加歌唱比賽唱RubberBand歌曲，自覺唱得好聽，回家重看發覺走音走到上太空。

發現觀眾偷睇奧運

演唱會尾聲，AK哽咽多謝一班很好的隊友，在他最亂時「撥亂反正」，承認有時很百厭，帶給大家很多麻煩，多謝大家一直那麼愛他，對他這麼好，亦感恩為喜歡的事情打拼，「這幾天香港有很多好事發生，好熱血，希望大家相信自己的夢想，堅持做想做的事」。之後唱出《信之卷》結尾。

不過觀眾不肯離場，AK再度出場獻唱《金星女孩》，叫大家乖乖回家看奧運，笑言：「昨（前）晚有人睇騷時睇奧運，我OK，因為是張家朗，但C朗就不OK。」

體重驟降 父母擔心

AK騷後受訪，消瘦很多的他表示因演唱會有很多跳舞，又要做高難度動作，消耗很大，流很多汗，體重一度跌至約126磅，令父母擔心。他在開騷前健身，體重增至130磅，之後要好好調理身體，不過休息一兩天便繼續工作，拍新歌MV和錄團歌。

提到他跳唱郭富城（城城）的《對你愛不完》，表示今年有一個新AK，是否想挑戰或取代「舞台王者」郭富城？AK否認，稱是對城城尊重和致敬，「很開心跳到兒時偶像郭富城和Michael Jackson的歌。（可有信心接城城棒？）不敢想，盡力做，希望成為大家另一個對舞台有感覺的跳唱歌手。城城稍後開騷，我好想睇，向他好好學習」。

不再評論Frankie女友

隊友Frankie日前生日，AK稱有跟對方講生日快樂。有否邀請Frankie看騷？他說：「沒特別問，每個兄弟開騷，公司會在群組問邊個去睇。」有否邀請緋聞女友沈殷怡？他說沒有私下邀請，只邀請家人和90多歲婆婆，婆婆看完第一場很開心，他都想公公來，不過對方最近身體不適。

Frankie女友Christy在社交平台發文反擊「黑歷史」，稱遭朋友所害，於是與男友設局「捉鬼」。AK表示毫不知情，「這兩天我什麼都不知道，只知張家朗攞金牌。（會否覺得被拖落水？）這件事不再評論，不參與太多」。Christy說有人想整死Frankie和MIRROR？AK說：「不知道，無話整唔整死，各自在自己範疇努力，做喜歡的事，人一日未死都大把路行。」他稱不知Christy所指的鬼是誰。

會親自向Edan求證

談到另一隊友Edan與林明禎傳緋聞，AK瞪大雙眼反問：「我哋個Edan和林明禎？Are you sure？」點解咁緊張？他說：「fact check咗未？林明禎喎。（你女神？）大家嘅女神，我問完Edan，下次見面再告知。（係咪好羨慕？）冇。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞