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娛樂

何沛珈怕做奧運直播感動落淚 劉穎鏇化身觀眾發問

何沛珈做奧運直播會警惕自己 劉穎鏇讚港姐師妹夠自信

【明報專訊】劉穎鏇與何沛珈前晚以「奧運之星」身分帶領《2024香港小姐競選》15名候選佳麗到商場出席活動，二人表示有捱眼瞓觀看「劍神」張家朗在奧運男子個人花劍決賽蟬聯金牌，劉穎鏇說：「本身好眼瞓，最後3分睇到我醒晒，索性等埋頒獎先瞓。」何沛珈負責校鬧鐘叫醒全家人起身睇，「爸爸睇完太興奮睡不着，我要開工即刻去瞓，張家朗都叫大家返工加油」。

劉何各準備問題發問

劉穎鏇與何沛珈有份主持奧運直播賽事，對於其他電視台主持被批評表現，何沛珈表示有留意，會盡量警惕自己，從未做過奥運主持，唯有做多些功課，已準備好一堆問題代觀眾發問，只怕自己太感動，忍不住在鏡頭前喊。

劉穎鏇會否擔心失言？她說：「又不是太驚，可能我是抱着以觀眾立場做這件事，想和專業評述享受重要時刻，即場發問一些我很好奇的問題為方向，我唔驚喊，反而覺得會興奮大嗌。」

莊曉婷李曼思俞可程各有弱項

劉穎鏇首次近距離跟一班候選港姐師妹見面，覺得眾人都很有自信，笑容又好。何沛珈特別留意早前同行到內蒙古拍攝外景的莊曉婷、李曼思和俞可程，表示此行有指出3名師妹有什麼弱項，期待她們的轉變，今次同場明顯自信很多。

莊曉婷自言弱項是對着鏡頭很緊張，李曼思稱要睡8小時，不夠瞓會好易攰，俞可程則是在鏡頭前比較拘謹不夠真性情。談到內蒙古外景沒機會穿泳衣展現身材，可覺得蝕底？莊曉婷說：「覺得今次不穿泳衣是好事，因為冇得瞓，啲嘢食又唔啱食，通常都食水果好少食肉，可以用這行程減肥，現在弗晒穿泳衣。」李曼思亦瘦了數磅，俞可程稱本身飲食習慣差不多，所以沒什麼影響。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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