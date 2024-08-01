丘亞葵公司清盤呈請聆訊押後 龍婷疑緋聞拖累遭飛出保良騷

65歲已婚丘亞葵上月中與43歲《中年好聲音》龍婷爆出緋聞，兩人被影到結伴睇戲、撐枱腳，又疑似在車廂親吻成熱話。丘亞葵事後強調與龍婷清清白白，見面為工作，稱車廂親吻是朋友式Hello kiss，已向太太解釋清楚，對太太和龍婷受影響致歉。自緋聞傳出後，丘亞葵上月低調獨自到亞博欣賞日本舞蹈女團Avantgardey演出，未有受訪；龍婷一直未有公開露面，更被網民爆料暗示她6年前跟丈夫及兒子同住筲箕灣。

保良監製稱龍不在港

無綫曾替龍婷發聲明，稱報道所提及的情况完全是由於拍攝角度所致的誤解，龍婷與丘亞葵僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷將持續專注音樂事業發展。

近日傳出因龍婷形象受損，遭公司雪藏，暫停所有工作。有網民發現，6月未出事前，龍婷曾出席8月10日舉行的《星光熠熠耀保良》記者會，宣布有份演出，海報亦有龍婷照片，不過最近官網已刪去她的名字，未知是否因緋聞拖累被飛出局，無緣演出。節目監製何小慧接受傳媒訪問，確認龍婷不會演出保良騷，解釋龍婷這段時間不在港。

【案件編號 HCCW 197/2024】

記者：林蘊兒