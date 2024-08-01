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娛樂

兒子「袁咕碌」成解鬱靈丹 43歲袁偉豪認衰老 樂做迷人大叔

【明報專訊】袁偉豪早年對負面批評相當敏感，曾一度影響情緒，要靠服藥才能入睡，直至小天使兒子「袁咕碌」出世，將他負面情緒通通融化，即使被嘲「斷崖式衰老」，亦大方承認年華老去，誓要做個健康迷人大叔，繼續為事業打拼。時光荏苒，演戲團火仍未熄滅，盼能再闖大銀幕，證明很多電視出來的人也適合拍電影。

記者：林祖傑

43歲袁偉豪於剛播畢的無綫劇《反黑英雄》動作連場，甚至於全年最凍的5度低溫下於尖東海旁拍落水戲，病倒發燒第二天仍堅持開工，兔影響拍攝進度，搏命瞓身演出，換來被嘲「斷崖式衰老」，確令他有點意興闌珊，「我承認我是老，這個皮囊氧化了，只想講氧化的原因是捱了這麼多年，拍了這麼多劇，這麼多日子沒有睡，加上經歷了兩三年鑽牛角尖，不是介意話我老，也希望大家明白是正常的，其實做大叔都挺好，我都鍾意做大叔，做一個健康、有活力、正面思維及有魅力的迷人大叔，希望大家見到我經過多年，演技有進步，比以前更趨成熟穩重」。

「千億駙馬」有苦自己知

過往面對不少負評，袁偉豪承認有段時間思想變負面，不再信任所有人，與張寶兒結婚時的閒言閒語，因有米外父被封「千億駙馬」，令情緒跌至低谷，「結了婚有段時間都有些鬱結，做咩呀！我結婚應該好開心，為什麼會這樣？人生不是應該很美好的嗎？跟着好沉鬱，唔開心，不是跟太太的關係不開心，是自己思維上有些走錯方向，是我太過執著，有些執著位令到自己不開心，甚至睡不着，太太有找醫生開些藥給我睡得好一點，幸未去到很嚴重，都算是入行廿幾年心情上的一個低谷」。

袁偉豪表示2021年拍畢《法證先鋒V》後，因兩年冇劇拍，踏入所謂「被雪」的階段，笑道：「我又覺得雪得好吖！能好好讓我沉澱一下，因為長遠下去都不是一件健康的事，那陣子除了靠自己及太太支持，公司都有出糧支持我，所以我還可以維持到生計，買玩具𧨾吓自己開心。」

大小天使守護改變人生

在最低落的時候，袁偉豪與太太計劃生小朋友，努力了一整年沒成果，直至造人成功，才理解到原來之前未能造人全因自己不開心，「即是要先解決心裏的壓抑，計劃造人效益就可能會好好多，BB來臨一定是最好的事，心想是否要我解脫一些鬱結，他才會在我們生命出現呢？所以我覺得真的要學會放下一些事情，上天才會再安排另外一個考驗給你」。

袁偉豪認為太太絕對是生命中的大天使，現在多了「袁咕碌」這個小天使，令他的人生改變不少，「這個禮物勁咯，真的是終身制的禮物，令我多了一份推動力和責任，要努力掙錢養家，好感恩能有這樣的修為，可以享受到這樣的福氣，要好好珍惜」。

不排除外闖挑戰新嘗試

袁偉豪1998年參演電影《新古惑仔之少年激鬥篇》入行，轉眼廿多個年頭，在無綫打滾了17年，「好快就攞廿年金牌，到時怎麼樣呢？終極還是想繼續做多些不同的新嘗試，身價提升多些，當然希望可以出去收吓片酬，有個價值，我不排除出去闖的可能，適當的時候都覺得需要再去另一層面，建立多一些東西。所以我想再拍戲，在無綫十多年建立的演出技巧，希望可以適合電影，很期待跟電影導演合作，調節自己演出」。他另一個很想再拍戲原因，想證明給別人看，很多做電視的人，都有電影的氣質和質感。

場地提供：Velo Italian Bar & Grill

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