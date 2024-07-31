【開箱】《黑袍糾察隊4》 主角陷險境鋪路下季大結局

表明暗殺總統橋段純屬巧合

《黑袍糾察隊》講述超人類以護國英雄為首的七巨頭，效力國際企業沃特集團，表面是英雄，其實絕大部分自私、貪婪，腐敗，沃特卻利用他們行銷營利。不少人被超人類所害，決心反抗，女友被膏鐵俠誤殺的修伊正是其中之一，加入最初由布奇為首的黑袍糾察隊，打擊腐敗的超人類。星光本是七巨頭之一，加入後發現他們的真面目，後來與修伊相戀，上季正式脫離並加盟黑袍糾察隊。第4季講述國會確認辛格和紐曼的總統和副總統資格；護國超人重整七巨頭陣營，加入智者和爆裂女。智者獻計，協助護國超人重建形象，並設局擊退黑袍糾察隊。七巨頭打算暗殺辛格，讓紐曼上位，然後護國超人再操控大局。不過護國超人愈來愈失控，一度解僱智者，又公開紐曼也是超人類的身分。

布奇因注射了化合物V，患有腦瘤，生命走到盡頭，精神也不太穩定，一直在亡妻與已故中情局探員凱斯勒的幽靈之間掙扎。當萊恩不願意對付父親護國超人，也不願意被囚禁，並出手殺了中情局探員葛莉絲後，布奇見救萊恩無望，不顧身體承受不來，再次注射化合物V，並殺死來倒戈黑袍糾察隊的紐曼。此時智者再次出現護國超人面前，稱一切都在她計劃之內，並把紐曼之死嫁禍給想剷除超人類的總統辛格，後者被拘捕，改由眾議院議長接任，實際護國英雄掌權，不但宣布戒嚴，護國英雄組超級軍團，接管政府部門，並下令追捕所有黑袍糾察隊成員。今季尾聲，紐曼遭布奇殺害後，修伊、星光、母乳、法國佬和紀美子兵分三路逃亡，除了星光飛走逃脫，其餘人被護國英雄派員逮捕，布奇則拿着病毒獨自駕車上路。至於護國超人則在中央情報局發現冰封昏迷的父親阿兵哥，預告了第5季兩陣營難免要生死一戰。

此劇創作人艾力傑奇聲言第4季是有關名人與威權主義相遇的故事，以及展現社交媒體和娛樂事業如成為推銷法西斯主義的平台。確實向來像政治寓言的《黑袍糾察隊》，來到第4季不會放過任何機會明嘲暗諷，譬如當星光與護國超人雙方支持者正面交鋒，智者便喬裝潛入前者陣營，故意挑起事端，在鏡頭前製造衝突場面，讓星光陣營看來像失去理性又暴力的瘋狗。劇中膏鐵俠拍竣有關自己如何崛起的傳記片，《左兩爸右兩爸》諧星韋費路（Will Ferrell）也客串演回自己，卻因為膏鐵俠「失蹤」，沃特集團決定把電影取消上映；這一幕除了諷刺電影內容為造神而作假之外，也讓人想起是否暗諷《蝙蝠女》拍竣卻因行銷策略遭無限期擱置的爭議。

主軸懺悔與求諒

《黑袍糾察隊4》最後一集據報本來名為「暗殺行動」，講述七巨頭刺殺總統辛格的計劃，但剛巧發生代表共和黨再次參選總統的特朗普被槍擊事件，由於太過敏感，最終該集改為「第4季完結篇」，劇組還發聲明，稱最後一集包含虛構的政治暴力場景，可能引起觀衆不安，強調第4季去年拍攝，任何與真實事件相似的場景與情節，純屬巧合，並非刻意安排。事實上，不少評論已指出護國超人的人設在影射特朗普，最後一集改名及發聲明的舉動，自然是不想愈描愈黑。

其實第4季花了不少篇幅講為過失懺悔及極欲彌補的意圖，而且不限於腐敗的七巨頭或正義的黑袍陣營。例如星光，不明白為什麽本是網紅的爆裂女如此痛恨她，原來兩人早年曾在選美活動相遇，爆裂女遭星光欺凌害慘。法國佬戀上柯林，後來才知道自己是殺害對方全家的兇手，因而愧疚甚至自首入獄，並拒絕紀美子探監。一直愛法國佬的紀美子，也重遇以前在死亡格鬥中遭其毁容的女殺手，紀美子良心受責而三番四次放過對方。修伊懊悔錯過父親來電，對方中風昏迷躺在醫院，卻因此跟多年沒見的母親化解怨恨。即使狂妄自大的護國超人，也渴望跟兒子萊恩修補關係，前者並一時感觸到實驗室「大屠殺」報復當年所受傷害。修伊一直是此劇的道德力量，相信人性未泯才是對抗邪惡的良方，隨着布奇與護國超人愈來愈走向極端，第5季將會是怎樣的終極結局？或許要再等一兩年才會揭盅。