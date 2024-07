《繁花》角逐首爾國際電視4獎 胡歌挑戰《逆貧大叔》宋康昊爭視帝

文:蘇珮欣

一年一度首爾國際電視頒獎禮今年9月25日在首爾汝矣島KBS Hall舉行。共分國際競賽、國際邀請賽及韓劇等3大類,大會昨先公布國際競賽的提名名單。王家衛執導兼監製的首部內地劇《繁花》,入圍最佳長篇劇集、編劇(秦雯)、男主角(胡歌)及女主角(馬伊琍),跟捷克《The Saint》同角逐4獎,暫時領先。後者角逐最佳短篇劇、導演、編劇及女主角(Jirina Bohdalova);影視串流平台Disney+韓劇《Moving:超異能族》緊隨其後,競逐最佳迷你劇、導演及編劇,合共3項提名。

《3體》角逐最佳迷你劇

今年共8部作品入圍最佳長篇劇,除了《繁花》,還有秦昊及楊冪合演的內地劇《哈爾濱一九四四》,其餘入圍的包括土耳其《Another Love》及《Red Roses》、巴西《Justice: Misconduct》、韓國《高麗契丹戰爭》、希臘《Soul Daughters》及南非《Wyfie》。

11劇角逐最佳迷你劇,其中影視串流平台Netflix佔最多,合共4部,包括美國《3體》、澳州《吞下宇宙的男孩》、韓國《精神病房也會迎來清晨》及印尼《香煙女孩》;Disney+則有兩部,分別是韓國《Moving:超異能族》及《惡中之惡》。其他入圍作品包括新西蘭《After the Party》、烏克蘭《In Her Car》、墨西哥《Nothing to See Here》、以色列《Red Skies》及拉脫維亞《Soviet Jeans》。韓國《2時15分》、《散步》及《請不要戳桃子》等9部作品則會角逐最佳短篇劇。

早前憑《繁花》勇奪第29屆上海電視節白玉蘭獎最佳男主角的胡歌,將跟《逆貧大叔》宋康昊、捷克《Into the Darkness》Matej Hadek、法國《On the Run》Tomer Sisley、墨西哥《Nothing to See Here》Alexis Arroyo及澳洲《吞下宇宙的男孩》Felix Cameron爭視帝,其中影帝級的宋康昊雖然首次拍劇,但跟胡歌同樣被外界視為熱門。

《破毒強人》羅永賢角逐最佳導演

最佳女主角方面,馬伊琍憑《繁花》角逐視后,將與《The Saint》93歲高齡的Jirina Bohdalova、韓國《2時15分》12歲童星朴昭怡、《香煙女孩》印尼女星Dian Sastrowardoyo、《吞下宇宙的男孩》Phoebe Tonkin及新西蘭《After the Party》Robyn Malcolm爭獎。無綫《破毒強人》監製羅永賢亦入圍最佳導演獎,是香港地區唯一提名,為港爭光。