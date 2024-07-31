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娛樂

【娛樂場】慧眼發掘林翠鄧光榮 重溫名製片黃卓漢「影夢人生」

【明報專訊】香港知名電影製片家和發行片商黃卓漢（1920-2004）在1950至1990年代先後成立多家電影公司，包括自由影業公司、嶺光影業公司和第一影業機構，其間製作逾200部電影，發行過千部戲，當中不乏見證時代變遷、膾炙人口的經典佳作。

香港電影資料館下月初起，舉行為期逾兩個月的「影畫早晨：黃卓漢的影夢人生」，重映16部電影，分成「嶺光喜劇」、「丁瑩的喜與悲」、「合拍先鋒」、「發掘新星」、「第一精選」及「發行經典」6部分，讓觀眾一探黃卓漢的「影夢人生」。

黃卓漢1950年代初任中華戲院經理，同時開始涉足電影發行，1952年創立自由影業公司，主要製作國語片。1959年成立嶺光影業公司，製作不少粵語輕鬆小品，題材觸及都市各階層，經典作品包括1963年《工廠皇后》和1964年《大丈夫日記》等。

將華語片引入北美

黃卓漢又帶領電影潮流，開創與韓國電影界合作先河，製作《火燄山》（又名《齊天大聖》）、《國際女間諜》和《神勇坦克隊》等。

1970、1980年代，黃卓漢在北美經營戲院，放映華語片，讓更多海外人士認識華語電影，不停積極製片，出品《古鏡幽魂》和《一簾幽夢》等名作，著名武俠片導演胡金銓在他支持下，拍成《山中傳奇》。黃卓漢1993年榮獲第30屆金馬獎終身成就特別獎。

令林翠一炮而紅

重映16部作品包括《兩個大老襯》、《女人的秘密》、《工廠皇后》、《夫妻的秘密》、《冷燕飄零》、《流浪小天使》、《長相憶》、《火燄山》、《國際女間諜》、《女兒心》、《古鏡幽魂》；《大丈夫日記》、《慈母淚》、《樓下閂水喉》、《學生王子》和《馬車伕之戀》均為2K數碼版。

擅於發掘新人的黃卓漢，與導演秦劍合作成立演員訓練班，登報招考新人，培養了林翠、丁瑩、鄧光榮等新星。原名曾綺貞的林翠，在訓練班畢業後，由黃卓漢親自為她取藝名林翠，安排她獨挑大樑演《女兒心》，當年林翠初登銀幕一鳴驚人，奠定日後國語片首席女星地位。

捧鄧光榮為「謝賢第二」

鄧光榮主演的《學生王子》，以書院男生為題材，調子輕鬆活潑，創粵語青春片先河。黃卓漢籌備時苦於找不到年齡合適的男主角，決定登報公開徵求在校男學生，反應踴躍，投考人數達數百。

當時17歲鄧光榮憑高大英偉外表脫穎而出，黃卓漢力捧他為「謝賢第二」，花10天時間為他惡補排戲。上映時賣座特佳，鄧光榮一躍成青春偶像，獲「學生王子」稱號。

「影畫早晨：黃卓漢的影夢人生」

日期：8月2日至10月25日

地點：香港電影資料館

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