棄美國知名音樂學院 詹天文難捨星途廣州升學

Windy問自己想要什麼，稱在港生活了18年，好想在大學階段體驗其他城市生活與更多不同音樂元素，所以沒選留港升學。她知去Berklee是最佳選擇，是最top的流行樂和爵士樂的學習基地，「覺得自己有好多唔同嘅方面未完全準備好，第一就係覺得我個胃未準備好，因為我唔鍾意食西餐，但呢個唔係最重點，純粹覺得成個人都未準備好去迎接一個超級全新嘅環境，我不想放棄學生歌手的身分，相信邊學習邊實踐，應該是走音樂這條路最好的狀態。我個心話畀自己聽想讀『星海』，所以我揀咗呢間學校，自己偏向讀流行音樂多過美聲音樂」。

打好根基再到其他國家深造

Windy透露父母尊重其決定，她會先在「星海」打好根基，跟內地優秀的歌手和老師學習，待她的專業技能學得更紮實的時候，再去其他國家繼續深造，相信那時的她內心會更強大，各方面會準備得更充分，並已開始期待大學生活，因為距離香港很近，粉絲不用掛念，她有時間便回港。

娛樂組