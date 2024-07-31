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娛樂

棄美國知名音樂學院 詹天文難捨星途廣州升學

【明報專訊】「聲夢小花」詹天文（Windy）DSE放榜前透露已獲美國知名學府伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄，更考得獎學金，但對到外國讀書猶豫，同時參加演藝學院面試。Windy日前在社交平台透露最後選擇入讀廣州星海音樂學院，對於獲本港、內地和美國的大學錄取感榮幸，這段時間糾結如何取捨，每個選擇也有利弊，父母與師長鼓勵揀伯克利音樂學院，這是流行樂最頂尖的學府。不過同學與朋友想她留港讀書，方便大家見面，有些監製則提議到內地升學，各人跟她分享經驗與想法。

Windy問自己想要什麼，稱在港生活了18年，好想在大學階段體驗其他城市生活與更多不同音樂元素，所以沒選留港升學。她知去Berklee是最佳選擇，是最top的流行樂和爵士樂的學習基地，「覺得自己有好多唔同嘅方面未完全準備好，第一就係覺得我個胃未準備好，因為我唔鍾意食西餐，但呢個唔係最重點，純粹覺得成個人都未準備好去迎接一個超級全新嘅環境，我不想放棄學生歌手的身分，相信邊學習邊實踐，應該是走音樂這條路最好的狀態。我個心話畀自己聽想讀『星海』，所以我揀咗呢間學校，自己偏向讀流行音樂多過美聲音樂」。

打好根基再到其他國家深造

Windy透露父母尊重其決定，她會先在「星海」打好根基，跟內地優秀的歌手和老師學習，待她的專業技能學得更紮實的時候，再去其他國家繼續深造，相信那時的她內心會更強大，各方面會準備得更充分，並已開始期待大學生活，因為距離香港很近，粉絲不用掛念，她有時間便回港。

娛樂組

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