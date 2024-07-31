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娛樂

紅館多樓梯 為年長樂迷轉細場開騷 77歲葉麗儀拒封咪 唱到冇人搵

【明報專訊】入行超過半世紀的葉麗儀身形和靚聲一直冇走樣，全靠態度正面、樂觀和自律，所以近30年來珍藏的靚衫照穿可也，77歲的她仍屹立舞台，熱愛唱歌，從沒想過封咪，笑稱怕封咪後有人邀唱歌，自己又想唱的話，會很尷尬。葉麗儀為紀念入行55周年，8月3、4日假灣仔伊館舉行兩場演唱會，透露棄紅館開騷，因大場多樓梯，考慮到年長樂迷和坐輪椅人士，選細場更適合。

記者：鍾一虹

葉麗儀透露演唱會以「感恩」為主題，除答謝歌迷多年來支持，還有音樂路上扶持她的一眾恩師和好友，包括顧嘉煇（煇哥）、黃霑（霑叔）、鄭國江、倫永亮、區丁玉和鮑比達等，她說：「由參加《聲寶之夜》比賽，得到煇哥賞識帶我入行，唱廣告歌、電影配樂和出唱片，全部都是好幸運得到的機會。霑叔教我很多唱歌和做司儀技巧，從他們身上學到人生哲理，真是我的恩師，記得入行時一嚿雲，什麼都不懂，多謝他們照顧我。還有鄭國江為我寫很多靚歌詞，鮑比達幫我製作好多唱片和創作舞台音樂，7年前開始有歐丁玉做我唱片監製，近20年合作最多是倫永亮，今次亦幫我做演唱會音樂總監。」

佩服陳潔靈著7吋高跟鞋

相隔10年再於香港開個唱，77歲葉麗儀考慮自己和樂迷隨年紀漸長，若在紅館開騷有很多樓梯，對年長和坐輪椅人士有負擔，因此揀選相對較細的場地，採用四面台，既可親近觀眾，又沒有票房壓力，她本人亦要求舞台裝斜路方便上落，不要用樓梯，「我都年紀大喇，著長裙、高跟鞋行樓梯很遴迍，踩到裙腳跌倒就麻煩，參考去年演出紅館《情牽煇黃經典演唱會》，上台的12個表演者都超過60歲，採用升降台或斜路真的較安全。我好佩服陳潔靈仲可以著7吋高跟鞋上台跳來跳去，我只能著1吋多高」。

向來對服裝講究的葉麗儀續找其御用設計師楊遠振（Benny）為個唱訂製新衫，「Benny幫我做衫30幾年，他跟我同年，好彩他仲未退休，我經常講若他退休，我真不知點算！他有我的人形公仔，知道我身形，我個性開朗、陽光，喜歡色彩艷麗的款色，只要不暴肥暴瘦，大家電話溝通就可以」。

為穿旗袍 身材30年不變

講到歴年珍藏很多靚衫，葉麗儀透露有些已割愛送給別人，也有借出給文化博物館展覽之用，特別喜歡和意義大的已塞爆家中大衣櫃和3個皮篋，當中很多是手工精細的旗袍，令她愛不釋手，「旗袍沒有時代分別，儲30年都可以拿出來翻著，好似去年我幫港台做個騷紀念煇哥，就是翻著我和煇哥在上海博覽館演出時穿嗰件旗袍，相隔10幾年再拿出來著」。

葉麗儀稱生活自律、多運動都是保養靚聲和曲線身形秘訣，「我飲食好均勻，不會暴飲暴食，很少食煎炸食品，蔬果多肉少，經常自己煮，就會食得很開心。身體好自然夠中氣，但都要控制把聲，因為我經常大聲說話，有時打高爾夫球興奮起來會大叫」。

上台唱歌見觀眾藥到病除

葉麗儀憑《上海灘》紅遍全球華人社區，這首歌是個唱必唱歌，因為準備了很多歌唱給大家聽，決定獨霸舞台，會請老友睇騷敘舊，包括曾組「雙葉」開騷的拍檔葉振棠。

提起80歲葉振棠早前舉行首個紅館騷兼封咪，葉麗儀稱不會為自己設退休時間表，「隨遇而安，我怕封咪後有人邀唱歌，自己又想唱的話，就會尷尬。會本着一個心態，只要我體力和聲音能應付，有人搵我，我想唱就唱，沒人搵我就淡出。其實我很喜歡唱歌、講故事，睇觀眾畀反應，當年做完乳癌手術後兩星期，就有人邀我演唱，那時身體仍未康復，還要做化療，但去到表演場地，聽到奏起《上海灘》音樂，感覺很大，就知道自己仍很喜歡唱歌，若不再唱歌，都不可以日日去打波，我怕悶」。

場地提供：Ask Cafe （觀塘）

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