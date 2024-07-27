明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

指MIRROR無受陳瑞輝女友影響 談Edan林明禎戀聞 Jeremy：佢執到

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與邱傲然（Tiger）昨日到銅鑼灣出席美容產品活動，吸引大批粉絲現身支持。談到MIRROR數名成員先後舉行個唱，問兩人會否心急開騷？Tiger表示暫沒此想法，當然想有自己的個人演唱會，但先要儲歌，因目前只得一首個人單曲《Alright》。有否催公司為他製作新歌？他說：「有跟公司溝通，但不能透露太多，未來會推出小組歌。除了唱歌，我還有拍劇，稍後會再拍齣新劇，今年各成員的行程也相當緊密。」

Tiger忙拍劇未想開個唱

談到隊友陳瑞輝（Frankie）前日（29日）36歲生日，他們表示沒跟對方慶祝，但有傳短訊祝生日快樂。沒送禮物？Tiger說：「早前有見過他，剛巧生日當天沒見面。」是否Frankie和女友事件，影響大家感情？Jeremy否認，稱大家都忙，Frankie亦要專注拍劇，MIRROR稍後準備新團歌，到時大家會多點時間見面。Tiger說：「平時各有各忙，都好難約到出來。」

對於Frankie女友Christy在社交平台發長文否認黑歷史，稱有人想整死Frankie和MIRROR。會否感無辜受牽連？Jeremy說：「無話整死，這是他們兩人的關係問題，暫不覺得影響到我們，交給他們自己處理。」Tiger認同，指他們是局外人，不知內情。

至於傳呂爵安（Edan）與林明禎發展地下情。Jeremy稱是他們兩個人的事，但否認知情，「如果是真，佢（Edan）執到啦，我真的不知他們是否拍拖。（有否感覺Edan蜜運中？）不覺得，他正忙拍戲。（有否關心Edan感情事？）毋須我們擔心，他都20幾歲大個仔」。至於他們有否拍拖，兩人齊表示目前感情空白。

記者：柯美

相關字詞﹕邱傲然（Tiger） 李駿傑（Jeremy）

上 / 下一篇新聞