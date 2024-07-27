指MIRROR無受陳瑞輝女友影響 談Edan林明禎戀聞 Jeremy：佢執到

Tiger忙拍劇未想開個唱

談到隊友陳瑞輝（Frankie）前日（29日）36歲生日，他們表示沒跟對方慶祝，但有傳短訊祝生日快樂。沒送禮物？Tiger說：「早前有見過他，剛巧生日當天沒見面。」是否Frankie和女友事件，影響大家感情？Jeremy否認，稱大家都忙，Frankie亦要專注拍劇，MIRROR稍後準備新團歌，到時大家會多點時間見面。Tiger說：「平時各有各忙，都好難約到出來。」

對於Frankie女友Christy在社交平台發長文否認黑歷史，稱有人想整死Frankie和MIRROR。會否感無辜受牽連？Jeremy說：「無話整死，這是他們兩人的關係問題，暫不覺得影響到我們，交給他們自己處理。」Tiger認同，指他們是局外人，不知內情。

至於傳呂爵安（Edan）與林明禎發展地下情。Jeremy稱是他們兩個人的事，但否認知情，「如果是真，佢（Edan）執到啦，我真的不知他們是否拍拖。（有否感覺Edan蜜運中？）不覺得，他正忙拍戲。（有否關心Edan感情事？）毋須我們擔心，他都20幾歲大個仔」。至於他們有否拍拖，兩人齊表示目前感情空白。

記者：柯美