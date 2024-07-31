首個個唱開鑼 邀3組嘉賓合唱 Anson Kong曬舞技致敬MJ郭富城

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

AK甫出場即要求全場企起身，他戴黑超及掛上電路板造型跳唱《Keep Rollin'》及《Game of Life》，再換上黑西裝的紳士造型唱慢歌《偽映畫預告》，之後表示小時在韓國訓練感覺夢幻，記得幾個人圍着看韓團BIGBANG成員太陽新歌MV首播，隨即唱出《Eyes, Nose, Lips》。

跳到喘氣 體會舞蹈員辛酸

AK換上運動裝跟10多名舞蹈員大騷舞技，跳到喘氣說：「好想講舞蹈員這份職業，是非常非常不簡單，我曾經是一分子，體會過他們的辛酸，舞者要放棄好多去追夢，細個我曾經同爸媽講，好想學跳舞，爸爸第一個反應是搵唔搵到食？收入可唔可觀？確不是可觀，但就做緊自己鍾意做的事情。」他又分別跳唱Michael Jackson（MJ）的《Standing Next To You》及郭富城的《對你愛不完》，表示小時候已喜歡MJ，直至看到郭天王才知跳舞是什麼，「今年就有一個新的AK」。之後拿起結他化身Band友說：「大家都知我自從手指受傷後，都好少彈結他，想唔想聽多啲？我應承大家會彈多啲。」

馮允謙摸AK腹肌讚結實

AK分別與表演嘉賓高瀨統也合唱歌曲《白愛》，再與RubberBand合唱《未來見》。AK稱因有好多人移民，每次揸車聽這歌都忍不住落淚。RubberBand主音6號（繆浩昌）表示在AK面前是老坑，因同肖猴，大對方12年，又與AK分享舞台經驗，他說：「知道他手指受傷彈結他有壓力，見到他表演非常精彩，就好似香港運動員的精神咁頂住演出。其實每個人都會遇到壓力，開騷時總未盡完美，不需要太上心。」之後AK與馮允謙合唱《聲音導航》，獲對方幫手抹汗，更即場「驗身」，伸手檢查AK是否有8嚿腹肌，還大讚結實，特別送上15粒車厘茄助AK補充體力。

不懂處理情緒曾自我封閉

AK表示能舉辦首個個人演唱會感覺夢幻，開騷前對自己有很多質疑，包括是否夠歌和有沒有這麼多人睇？尾聲他剖白入行後心路歷程，他說：「入行這5年，覺得時間過得好快，好衷心感謝大家一直陪伴，尤其是『生粉』（粉絲暱稱）。5年來我學到很多，同時失去很多，有段時間不是好識處理自己的情緒，不懂面對這個世界，和這世界溝通，開始封閉收埋自己，好想同身邊最close的人講對唔住，因知道這段時間給予很多壓力他們，好感謝大家這段時間體諒和照顧，知道所有都是得來不易。」說時哽咽忍住眼淚，他續道：「其實還有一首歌要唱，不要搞到咁感性好不好？」最後以《信之卷》作結。前晚捧場藝人有譚玉瑛、MIRROR隊友邱傲然（Tiger）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）及李芯駖，房屋署長羅淑佩亦是座上客。

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