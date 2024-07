首個個唱開鑼 邀3組嘉賓合唱 Anson Kong曬舞技致敬MJ郭富城

【明報專訊】江生(Anson Kong,AK)一連兩場《"THE GAME OF LIFE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》前晚於亞博開鑼,亦是AK首個個人演唱會,請來日本歌手高瀨統也、RubberBand及馮允謙(Jay Fung)擔任表演嘉賓。AK談心路歷程一度哽咽,差點忍不住流淚。