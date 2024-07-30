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娛樂

【開箱】《1122好夫妻》 表面非典型婚姻 內裏回歸傳統

【明報專訊】「1122」在日語為「好夫妻」諧音，今年6月中在影視串流平台Prime Video上架的日劇《1122好夫妻》，改編自同名漫畫，正是以此命名，故事卻透過兩段婚姻描寫表面和諧實際到處暗湧的關係，如何藉一段婚外情，帶出各種夫妻問題；其實《輪到你了》奈緒、《離婚活動》永山瑛太去年主演的《我們之間沒有的》，提及無性婚姻所引發的風波，與《1122》劇情相若，只是後者有女主角光顧風月場所的情節，比較適合在串流平台上架，不像《我》劇可在富士電視台晚上10點播出。

無性夫妻 協議出軌

《1122好夫妻》由《虹色病歷簿》高畑充希、《快一秒的他》岡田將生、《忍者之家》高良健吾、《新·幪面超人》西野七瀨主演，《魔法翻修》吉野北人、《東京家族》風吹純、淺野忠信太太兼模特兒出身中田久留美有份客串，《時效警察》今泉力哉執導，台前幕後陣容不弱。故事講述網頁設計師一子（高畑充希飾）和在文具廠工作的二也（岡田將生飾）結婚多年，即使膝下無兒，關係依然很好，幾乎無所不談；但兩人有個秘密，每月第3個星期四晚上，二也會跟戀人共度；這本來由幾年前欠缺「性」趣的一子提出，默許二也出外解決性需要。後來二也與插花班的同學美月（西野七瀨飾）發展婚外情。美月亦已婚，丈夫志朗（高良健吾飾）在大企業身居要職，並且是工作狂，加上兩人的兒子宏有自閉症狀，美月獨自應付，壓力甚大。其實一子與二也只是表面和諧，結婚周年紀念日，前者主動求歡，卻遭二也拒絕，一子受撼動；加上二也愈來愈投入與美月的感情，在家中也不自覺流露喜悅，破壞了跟一子之間不能把外面感情帶回家中的協定，兩人的婚姻開始出現暗湧。

據悉11月22日在日本被稱為「好夫婦之日」，一如此劇名稱，取其諧音；富士電視台的早晨資訊節目曾做調查，整合出日本和諧的夫妻關係有三大元素，分別是：夫妻之間經常對話、願意讚美對方，以及不過分干涉彼此。調查也顯示，在婚姻關係中，日本男性渴望可以獨自做喜歡的事及有獨處時間，女性則渴望育兒與家事能平均分擔。一如同樣是漫改的《我們之間沒有的》，講述女主角不小心向上司坦白跟丈夫之間沒有性生活，因而令兩對夫妻之間難以啓齒的問題浮面。性生活不和諧，影響夫婦關係，但全劇7集的《1122好夫妻》，更想說的是彼此不坦白，傷害更大更深遠。劇中一子尤其口不對心，雖然默許丈夫出軌，但見對方投入真感情，已生醋意，卻極力掩飾；光顧表面按摩院實際是牛郎店的風月場所，認識了年輕大學生禮（吉野北人飾），還被二也撞破兩人約會態度親密，更加深了誤會。一子透過禮對性有另一番體會，然而此劇沒有從這方面進一步探索，還是回歸到傳統價值觀，有愛才有性；因此劇集後段安排禮向一子表白，便顯得突兀，到底他何時愛上對方？好像完全沒有鋪排。

同是逃避現實淪落人

二也同樣有自己一套可說奇異又傳統的價值觀，被太太默許出軌，聲稱愛上美月，但當後者提出要帶同兒子離開丈夫跟他一起生活，輪到二也猶豫。事實上他分得清楚，妻子才是現實生活，美月只是逃避現實的所謂愛情。同樣在尋找逃避空間的美月，一旦遭二也拒絕，即失去理性，把插花座針插向二也下體。這一幕不知道是否寫實，但由二也在酒店房間不斷淌血又痛到動彈不得，到被職員入房發現「慘况」，再帶他到後門搭的士看急症，既可憐又爆笑；尤其酒店職員邊扶他下樓邊「安慰」，「你已不算嚴重，我看過更慘烈的」。

美月與志朗這一對的問題較容易理解，後者外冷內熱不懂表達，也像一般大男人，把家事全丟給太太處理；尤其兒子有問題，更加不想面對。有一集特別回憶兩人由同事變成戀人的經過，然而當美月坦承有婚外情及再度懷孕後，志朗的改變快速得不合常理，不是強調他深愛老婆便能說服觀衆的。

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