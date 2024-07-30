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娛樂

Gaga見法總理介紹「未婚夫」泄訂婚秘密

【明報專訊】巴黎奧運前日上演女子體操資格賽，不少荷李活歌影星入場支持美國隊，尤其是今屆復出的體操女王比拉絲（Simone Biles），百變天后Lady Gaga亦是其中之一，更與男友米高波蘭斯基（Michael Polansky）一同入場。據美媒報道，兩人在游泳賽事的觀衆席遇到法國首任同性戀總理阿塔爾（Gabriel Attal），為巴黎奧運開幕禮擔任表演嘉賓的Gaga，即時介紹米高給阿塔爾認識。據網上流傳片段所見，Gaga介紹時以「未婚夫」來形容米高，無形中泄露了兩人已經訂婚的秘密。

Lady Gaga與米高波蘭斯基拍拖逾4年，後者據報在社交媒體facebook創辦人之一帕克（Sean Parker）旗下集團擔任CEO，掌管癌症免疫治療部門。

另一方面，據英國傳媒報道，《小婦人》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）被指與拍拖6年的《鄧寇克大行動》積路頓（Jack Lowden）在蘇格蘭秘密結婚。英媒引述蘇格蘭婚姻註冊署紀錄，兩人今年較早時候在愛丁堡拉埋天窗，只有雙方的至親好友出席。據《星期日獨立報》報道，兩人本月20日舉行婚禮，出席嘉賓都承諾要守密。

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