Gaga見法總理介紹「未婚夫」泄訂婚秘密

【明報專訊】巴黎奧運前日上演女子體操資格賽，不少荷李活歌影星入場支持美國隊，尤其是今屆復出的體操女王比拉絲（Simone Biles），百變天后Lady Gaga亦是其中之一，更與男友米高波蘭斯基（Michael Polansky）一同入場。據美媒報道，兩人在游泳賽事的觀衆席遇到法國首任同性戀總理阿塔爾（Gabriel Attal），為巴黎奧運開幕禮擔任表演嘉賓的Gaga，即時介紹米高給阿塔爾認識。據網上流傳片段所見，Gaga介紹時以「未婚夫」來形容米高，無形中泄露了兩人已經訂婚的秘密。