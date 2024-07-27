NMB48亮相動漫節 小嶋花梨呻廣東話難學

NMB48總隊長小嶋花梨昨率領成員鹽月希依音、坂田心咲、山本望葉、龍本彌生、板垣心和、芳賀禮壓軸登場，唱出代表作之一《365日的紙飛機》；接着她們用廣東話說「大家好」跟粉絲打招呼，成員也逐一曬廣東話冧粉絲，分別說「我好鍾意你哋」、「好開心見到大家」、「第一次嚟到香港」、「請大家多多關照」。其中龍本彌生中途「食螺絲」，只好轉回日語發言。NMB48其後一口氣唱出《Is this love?》、《海岸邊最可愛的女孩》（Nagi Ichi）及《我們的發現》等3首歌曲，粉絲反應熱烈，跟着節奏揮動雙手應援。

NMB48演出後接受本地傳媒訪問；小嶋花梨稱廣東話很難，她們事前已花了不少時間學習，幸香港粉絲日語水平高，大家溝通沒有問題。她們稱能來港出席動漫節，感到十分高興，不只香港還見到世界各地的粉絲。NMB48透露前日抵港後，已急不及待四出遊覽，欣賞香港漂亮的夜景。人氣成員山本望葉表示來港前，有許多香港粉絲推介她們一定要去睇夜景，她直呼現時已經「大滿足了」；她又謂很期待品嘗香港著名的蛋撻，並想與成員一起坐渡海小輪。

隊長小嶋花梨剛於本月16日度過25歲生日，她稱當日在日本舉行生日演唱會，跟粉絲一起慶祝甚為難忘，並感激香港粉絲專程飛往日本出席其演唱會。被問到在個唱上首度表演鋼管舞的感受，她說：「一直對鋼管舞感到好奇，加上希望給粉絲看到我性感的一面，所以就挑戰了。」NMB現時雖然身處香港，但她們表示也有留意巴黎奧運，芳賀禮稱以前有打開排球，好想去現場觀戰。

另一方面，4人日本女團CYNHN對首度來港大表興奮，大讚香港點心好味，最喜歡叉燒包及馬拉糕，期待去山頂看夜景及遊覽迪士尼樂園。

記者：蘇珮欣