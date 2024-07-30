【娛樂場】暫別樂壇處女騷 《填詞魂》謝雅兒當「最後一次」演出

從小整裝待發追夢

出道4年的謝雅兒絕非僥倖，從小整裝待發，小時候用電子辭典錄下自己的聲音開始，到大學時一次又一次參加歌唱比賽，其間參與不少配音及錄音工作，2019年更到西班牙修讀聲樂。

謝雅兒由街頭Busking、自資出唱片，輾轉到台灣找機會，告訢大眾夢想不是「追」出來，是不斷鍛煉與堅持蘊釀出來的成果。

赴台修讀表演藝術碩士

謝雅兒為了在演藝行業走得更遠，9月中到台灣修讀台北藝術大學的表演藝術碩士課程。早已儲下不少作品的她決定「暫別」前完成終極目標，舉辦首個個人演唱會。

對於演唱會取名《最後一次》，謝雅兒解解釋非往後不再開騷，「講嘅係心態，今次係好難得嘅機會，真係冇諗過攞到金像獎之後，大家有咁大迴響，覺得我係用生命去唱歌。好感動，的確，如果每次都抱住『最後一次』嘅決心，之後每次都係賺嘅，更顯得每次嘅珍貴同重要」。

謝雅兒直認唱完今次，之後不知還有沒有機會開騷，「所以我同團隊決定要用《最後一次》呢個名。無論做咩，我哋都可以帶住呢份決心，用盡所有力氣去做一次，呢份力量好純粹、好直接，就係話畀自己聽『做埋呢次』，希望仍然有夢想嘅大家，都可以畀多一個機會自己，當係最後一次咁做」。

學成歸來繼續樂壇之旅

謝雅兒向樂迷承諾，讀完書一定會回來，首個個人演唱會只是序幕，為她的樂壇之旅留下一個篇章，此刻視自己為「表演者」多於「歌手」，「我好鍾意唱歌，但同時喺演戲入面，找到表達自己嘅方法，所以我唔會只局限一個方式，想學多啲、睇多啲，繼續做自己喜歡嘅嘢。」

《最後一次》

日期：9月6日

地點：新蒲崗東蒲胡李名靜體育館