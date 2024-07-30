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娛樂

李麗珊為「耳機風波」感不好意思 張小倫不忍師弟妹被抨擊 勸網民積「口福」

【明報專訊】巴黎奧運各項目競爭激烈，香港電子傳媒在當地各出其謀想採訪獨家新聞，引發是非。1996年亞特蘭大奧運滑浪風帆金牌得主「風之后」李麗珊昨日摘金28周年，主持HOY TV奧運節目期間，拍檔送鮮花、香檳和一盒柑慶祝。李麗珊被問及HOY TV記者在江旻憓摘金接受傳媒圍訪時，遞上耳機要求江與她對話，惹其他傳媒不滿，李麗珊表示不清楚當時情况：「如果對大家造成不便，講聲不好意思。」為HOY TV任評述的男子花劍「大師兄」張小倫不忍一班運動員師弟妹被抨擊發聲，勸網民積「口福」，尊重運動員及在電視台做旁述的運動員。

記者：柯美

李麗珊28年前為港爭光，摘下香港首面奧運金牌，昨日她到HOY TV主持奧運節目，一班拍檔為她慶祝，令李麗珊既驚且喜，她拿起一個「柑」表示希望港隊在今屆奧運拿到很多個金牌。對於HOY TV送驚喜，李麗珊說：「真是很特別，估不到，7月29日是我家姐生日，早上致電恭喜家姐生日快樂，但忘記自己當年摘金的日子，幾回味，自己奪金開心，睇到張家朗和現在Vivian（江旻憓）奪金亦同樣開心，Vivian決一劍不放棄的精神，很體現每個運動員不肯放棄的精神。」

李再讚石仔值得尊重

網民讚李麗珊做奧運主持不多講廢話又支持運動員，對香港運動員有信心，令人感動。李麗珊謙稱自己非專業旁述，仍在學習中，「每個運動員都有付出，都值得我們尊重，像跳馬選手石仔（石偉雄），他做運動員過程都幾艱辛，從他上屆本來有機會參加奧運，不幸腳傷，之後放棄參加亞運爭取奧運入場券，其實真的難以取捨，他的路比較崎嶇，但仍不放棄。他和Vivian都帶傷上陣，他們都值得我們尊重，畀個like佢」。

對於被讚專業做足功課，李麗珊表示不可以hea，數月前已開始做功課，她是運動員出身，平時都有留意賽事，見到些新東西會寫下來，當決定為HOY TV任主持便要加倍努力，「我有滑浪風帆知識，其他知識就很貧乏」。

閉幕禮盡量少說話

談及江旻憓摘金接受傳媒圍訪，HOY TV記者遞上耳機，要求對方跟錄廠連線跟李麗珊對話，惹在場傳媒不滿，李麗珊說：「我只知道當時有機會做訪問，大家祝賀Vivian。我不清楚，如果對大家造成不便，講聲不好意思，整個過程大家很高興，想祝賀她。」有批評奧運開幕禮HOY TV主持人多說話，令觀眾未能夠集中欣賞，她說：「同事想畀資訊大家發生什麼事，如果需要改善，我不代表其他人，個人而言，閉幕禮我盡量少些說話，讓大家可以欣賞多些。」

奧運評述比做運動員更難

「大師兄」張小倫日前在社交平台發文，叫批評的網民積「口福」，尊重運動員及在電視台做旁述的運動員。張小倫昨日回應事件，表示想為香港所有運動員發聲，「其實我覺得所有運動員都付出好大嘅努力，無論係可以參加比賽，又或者喺各大電視或者公開場合做評述嘅師弟妹們，都好畀心機做好份內事，我身為大師兄，見到佢哋不斷喺網上受抨擊，實在睇唔過眼，希望為佢哋發聲。面對網民嘅抨擊，我有強大嘅心臟，但對於平時只做好運動員訓練本分嘅師弟妹們，佢哋真係承受唔到呢啲外界嘅惡意評論 」。

張小倫表示做奧運評述比做運動員更難，「做劍擊運動員，我只需要做好本分，每日操練就可以，但係做電視台嘅評述，事前要做好多準備工夫，做好心理質素，難度高好多！」他稱不會因網上批評不開心，因自己有強大心臟，覺得有人講劍擊是好事，要將這運動告訴香港700萬人知。

連翊希方力申表現獲讚

無綫巴黎奧運採訪隊今次贏盡口碑，除何振然搶先獨家訪問摘金的江旻憓外，前日港隊奧運男子重劍的何瑋桁32強止步，無綫記者獨家直擊他的賽後感，並安排他跟廠內的港隊劍擊隊連翊希隔空對話。連翊希先恭喜何瑋桁首次踏足奧運舞台，再問他覺得自己表現如何？何瑋桁自責爆喊，連翊希安慰說：「其實我見你一開頭領先咁多情况下，我係好為你驕傲。」隨後何瑋桁詳細講述比賽時情况，又多謝廣大香港市民支持。訪問結束後，連翊希為港隊男子重劍運動員發聲，更感觸落淚。不少網民看完訪問都為香港劍擊隊的團結而感動。

無綫巴黎特派專員方力申亦跟到足，在游泳場館直擊中國國家隊泳手張雨霏在女子100米蝶泳決賽後摘銅專訪。方力申的問題相當貼心又明顯做足功課，二人言談甚歡。內地網民見方力申在前線採訪感驚訝，讚他表現好。

相關字詞﹕方力申 張小倫 李麗珊

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