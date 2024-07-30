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娛樂

魏浚笙任尾場嘉賓兩度合唱 鄭秀文爆婚後變「鄭太」活得踏實

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）13場《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》前晚尾場，依然狀態十足，三度encore回饋歌迷支持。壓軸表演嘉賓請來魏浚笙（Jeffrey），Sammi自稱獨具慧眼，對方未推出歌曲時已邀合唱；Sammi又分享江旻憓在巴黎奧運奪女子重劍金牌令她感同身受；她再談婚姻自爆被叫「鄭太」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Sammi個唱尾場獲陳凱韻（甘比）與兩女兒，陳子聰與何超儀夫婦，蔡一智夫婦，李幸倪（Gin Lee）及劉浩龍等捧場。唱過《發熱發亮》，換上金色水晶裙的Sammi說：「真係睇一場少一場，尾場無咩特別，唔好以為會加料炮製，但聽姐夫講有啲人用5位數字買一張飛，其實都抵嘅，就係呢條裙都80萬。」她稱來到尾場，自己就像運動員般跑到最後賽道，她說：「感覺相當良好，咁多場都保持到狀態、體力，好似做多幾場都無問題，不過13場夠喇！我要食薯片，所以會同你哋一齊好好珍惜今晚，好好享受每一分每一秒，我會盡力去做。」

讚Jeffrey送一篋零食有前途

除了獲歌迷送上大量薯片外，壓軸表演嘉賓Jeffrey亦準備一大篋零食做禮物，望Sammi完成演唱會可開心去旅行食零食，Sammi大讚說：「咁識做，有前途有希望，做得好！」Sammi介紹Jeffrey出場時道：「這嘉賓大家見到一定好開心，因為好靚仔，又高又唱得，而且搞得笑，好似樣樣嘢都得喎！同埋唱歌好好聽。個個男歌手都揀呢首歌同我唱，話同我《不要驚動愛情》。」兩人唱畢後，Jeffrey稱多謝Sammi姐姐帶他到這個大舞台，Sammi笑道：「好彩唔係叫姨姨！去年邀請佢合唱，好多謝佢接受邀請，當時佢未出歌，我幾叻，好開心佢有咁好成績。」Jeffrey之後獨唱《失約巴黎》後，再上台與Sammi合唱《致我們的夢想》。

談江旻憓奪金 憶9次陪跑終獲影后

Sammi獻唱《最後一次》後大談去年奪金像影后感受，稱看到劍后江旻憓在巴黎奧運奪金，令她有感而發，「記得有個主持人朋友問我，覺唔覺得人愈大愈難成功？我覺得取得成功不分年紀，睇新聞見到江旻憓攞獎時，覺得好感人，知道佢原來經歷咁多挫折，最終攞到生命裏最高榮譽嘅獎，我有一絲絲同感，原來人生裏面經歷過一啲磨難同挫折，攞到獎嘅時候分外甘甜，大家同我一樣都會恭喜佢吧！呢個比賽相當精彩，就如我拍電影，無論陪跑又好，得或唔得都好，永遠都要緊守自己崗位，唔好咁易放棄，就算陪跑都要有陪跑嘅精神，我陪跑9次，最終去到第10次終於輪到我了」。她鼓勵大家有夢想不要覺得遲，不要覺得年過半百就不值得有夢想，她就是最好例子，提名由十幾歲開始，去到50歲終於攞獎，「好開心有咁多觀眾睇我嘅電影同聽我嘅歌，啜住我嘅奶水長大，睇吓我啲奶水要供應畀咁多人，大家就明白點解我身材咁啦！好攰㗎」。全場爆笑。

許志安甜笑豎大拇指向老婆讚好

Sammi再次談到婚姻，稱自覺在婚姻裏面成長很多，婚姻世界令她生活得更加貼地，不似以前那麼離地，「因為結婚後我真的會上網學吓煮餸，去街市買餸，個人好似活得更加踏實，整個婚姻歷程裏面，我覺得都係一個學習同成長」。她自爆去街市經常有些菜販和魚販叫她做「鄭太」，她笑道：「連樓下看更都嗌我『鄭太』，唔知點解，我都唔知點澄清，都住咗咁多年，仲嗌緊我鄭太，唯有應咗佢就算。」與老公許志安合唱《世紀末煙花》前，她感觸道：「人生經歷好多階段，遇到好多人和事，係囉！學到珍惜已經足夠……嗯……夠！」夫婦深情互望獻唱，許志安落台前豎起大拇指及以甜蜜微笑向老婆讚好。

全場亮手機燈合唱 感動爆喊

Sammi唱《交換溫柔》全場觀眾亮起手機燈合唱，令她大為感動，向觀眾鞠躬高呼：「多謝你哋！」忍不住流淚，更數度哽咽唱不下去，她稱「我是感動到喊，不是傷心」。encore環節，Sammi穿上薯片外套唱《熱愛島》、《如果我們不再見》、《千年如一日》及《我們都是這樣長大的》，又與歌迷約定一齊變老，之後換了另一套衫再上台唱《捨不得你》，但觀眾仍不捨離場，Sammi再次上台三度encore，加碼唱《唯獨你是不可取替》及《衝動點唱》，歌迷才滿足離場。

相關字詞﹕江旻憓 魏浚笙(Jeffrey) 許志安（安仔） 鄭秀文（Sammi）

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