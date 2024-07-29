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娛樂

【開箱】《Sweet Home 3》 較上季緊湊 缺乏動作戲

【明報專訊】改編自同名網漫的韓劇《Sweet Home》，2020年在影視串流平台Netflix首播，講述韓國受不明病毒感染，部分人變成怪物，被困在「綠之家」的居民獲半人半怪物青年打救；憑獨特故事、具魅力角色、精彩打鬥場面，備受讚賞，並成為首部打入美國Netflix收視十大的韓劇。第2季去年底上架，口碑卻直插谷底，男主角宋江、李到晛及李鎮旭被指「失蹤」，新角色多且紊亂。最終章第3季本月19日播出，3主角終「回歸」，但整體評價仍不及首季。

怪物進化成新人類

《Sweet Home》首季以「綠之家」居民為中心，描繪人變成怪物的過程；第2季講述居民離開「綠之家」與混亂的世界相遇，今季原本四散各方的「綠之家」居民再度聚首一堂，因貪婪而產生各種衝突。承接上季結尾，生死未卜的李恩赫（李到晛飾）衝破怪物之繭突現身；徐伊景（李詩英飾）成了半人半怪物，在車賢秀（宋江飾）喚醒下變回人類。徐伊景女兒徐伊秀（金是兒飾）有能力將人類變成怪物。邊尚昱（李鎮旭飾）身體被徐伊景丈夫南相原（李信成飾）所佔據。身受重傷的車賢秀經過長時間昏迷後蘇醒，其實身體被怪物主導，真正的他仍在「沉睡」。李恩宥（高旻示飾）則鍥而不捨尋找失蹤的哥哥李恩赫，並守護着車賢秀。

第3季共8集，大致分為3個重點：第一是身為「特殊感染者」的車賢秀身體被「怪物」所佔據，如何變回人類的過程。其實「怪物車賢秀」不會濫殺無辜，只是比較毒舌，兩個車賢秀如精神分裂卻共用軀體。第二，李恩赫重生成為「新人類」，他首季尾聲變成怪物後第二次進化，到「怪物」最後一個階段破繭而出，成為「新人類」。新人類能夠透過作繭重生而無限復活，雖有人類時期記憶，卻沒有任何感情，即使重遇妹妹，也毫無感覺。第三，被徐伊景丈夫南相原奪走身體的邊尚昱，為了擁有更強大且完美身軀，四出尋找徐伊秀，打算佔據其身體。

《Sweet Home 3》花了不少篇幅講怪物進化史。人類受病毒感染後大多變成怪物，若沒變成怪物，又保持人類外觀，即成為特殊感染者，像車賢秀與邊尚昱。怪物化最終階段會變成沒有情感的「新人類」。這進化過程正好諷刺現實社會：人類因欲望變成怪物，只有放下七情六慾才可重新做人。劇集尾聲講「新人類」愈來愈多，且佔大多數，舊人類反成異類。今季結尾，李恩宥進化成新人類，與車賢秀在「綠之家」天台重遇，正好呼應首季兩人在天台相遇的場面。

演員成為最大看點

此劇改編自同名網漫，其實只有第一季按照原著劇情，導演李應福在第二三季加插了許多新內容及角色，特別是男主角車賢秀的內心戲，令情節變得散漫，猶如把本來的動作片變成文藝戲。雖然今季節奏較上季緊湊，但欠缺趣味。觀眾最期待的打怪物場面，寥寥可數，即使車賢秀重遇李恩赫，也沒有上演終極一戰合力打倒被南相原佔據身軀的邊尚昱，最終是靠後者的個人意志困住南相原並自焚同歸於盡。另一方面，原本期待怪物少女徐伊秀變成最強生物，但今季也只是行行企企，令人失望。

宋江、高旻示、李到晛、朴珪瑛及高允貞等以新人姿態演出第一季，備受矚目，更躍升為人氣韓星，但續集內容乏味，看點只剩下演員。如李應福導演所言，宋江、李到晛與高旻示同場戲分，往後很難再看到，如他們相遇一幕便是今季最大看點；宋江被「怪物」主導，李到晛失去情感，甫見面即大打出手，卻又會保護對方，免受他人攻擊。宋江外形突出，演技也成熟不少；高旻示與李到晛重聚後，卻突然出現感染症狀，高旻示把複雜的情緒亦演繹得很好。

《Sweet Home》首季備受讚賞，卻爛尾收場，Netflix其他韓劇如《魷魚遊戲》、《京城怪物》、《地獄公使》續集將陸續登場，會否重蹈《Sweet Home》覆轍？大可拭目以待。

相關字詞﹕李鎮旭 高旻示 李到晛 宋江 韓劇 Sweet Home 3 開箱

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