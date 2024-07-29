湯告魯斯法國受勳 巴奧睇藝術體操被集郵

【明報專訊】正在歐洲拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part Two）的湯告魯斯（Tom Cruise）有份出席巴黎奧運開幕禮，據報此前獲法國文化部長達蒂（Rachida Dati）頒發法國榮譽軍團勳章，是繼羅拔烈福（Robert Redford）、馬田史高西斯（Martin Scorsese）及奇連伊士活（Clint Eastwood）等金像導演後，另一美國電影人獲此榮譽。達蒂把兩人的合照上傳到社交平台，指湯告魯斯熱愛電影，又特別提到他主演的《職業特工隊》系列曾在巴黎取景。湯告魯斯十分支持巴黎奧運，除了出席開幕禮，前日偕同《職業特工隊》導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）往看游泳比賽，支持美國隊；今日再現身藝術體操比賽場地，除了基斯杜化麥格里作伴之外，華納行政總裁大衛扎斯拉夫（David Zaslav）亦在座，並跟湯告魯斯十分好傾。不少觀衆發現有明星到場，紛紛舉機拍照，湯告魯斯也像出席首映禮般，跟粉絲合照。