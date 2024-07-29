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娛樂

演完鐵甲奇俠 回歸Marvel電影 羅拔唐尼扮奸角再拍《復仇者聯盟》

【明報專訊】美國聖地牙哥動漫展上周四開鑼，Marvel電影繼前日驚喜宣傳新上映的《死侍與狼人》後，總裁奇雲費格（Kevin Feige）前日再度率領旗下新片的台前幕後登場，除表示將會由羅素兄弟（Russell Brothers）執導兩部《復仇者聯盟》續集，身穿綠色戲服演員在台上除下面罩，原來是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），後者扮演「鐵甲奇俠」在《復仇者聯盟4終局之戰》已完結，現以最強歹角末日博士（Doctor Doom）重投MCU（Marvel電影宇宙）懷抱。

去年Marvel電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》、《Marvel隊長2》票房未如理想，有分析指觀衆出現「超級英雄片疲勞」症狀；不過隨着《死侍與狼人》上周五在美國開畫票房大捷（見另文），Marvel電影似乎重振聲威。前日美國聖地牙哥動漫展，Marvel電影先來一場《死侍與狼人》紅黃衣合唱團，唱出片中出現的麥當娜（Madonna）名曲《Like A Prayer》，亦有多名以死侍與狼人造型現身的舞蹈員，在觀眾席作狀打鬥，場面熱鬧。

《神奇4俠》將開鏡

Marvel電影總裁奇雲費格在會上宣布會拍兩部《復仇者聯盟》電影，分別名為《Avengers: Doomsday》及《Avengers: Secret Wars》，將於2026年5月及2027年5月上映，並由曾拍攝《復仇者聯盟3無限之戰》及《復仇者聯盟4終局之戰》的羅素兄弟執導。不過最驚喜的是身穿深綠斗篷戴面罩上台的羅拔唐尼回歸MCU，引來全場尖叫，尤其他在兩片將扮演最強邪惡角色末日博士。《復仇者聯盟4終局之戰》2019年上映時全球高收27.9億美元，至今仍是僅次於《阿凡達》的史上最賣座電影亞軍，所以MCU要再拍《復仇者》系列，不難理解。兩年前Marvel亦曾在聖地牙哥動漫展上宣布開拍《復仇者聯盟》系列的《Kang Dynasty》及《Secret Wars》，但隨着去年編劇公會罷工及扮演征服者康的祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）被控打女友罪成，《Kang Dynasty》的拍攝計劃擱置，現改為由末日博士上陣。

《神奇4俠》（The Fantastic Four）過去兩度重拍，成績未如理想，前日新版4名主角現身：「神奇先生」《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、「霹靂火」《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）、「隱形女俠」《職業特工隊：叛逆之謎》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及「石頭人」《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach），曾拍Marvel劇《溫黛與幻視》的導演麥錫文（Matt Shakman）表示下周正式開鏡，一衆主角將齊集倫敦開工。新版《神奇4俠》預計明年6月上映。第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「紅色保衛者」大衛夏巴（David Harbour）及「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）亮相動漫展，宣傳明年5月上映的《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）。大衛以全套戲服亮相，並反問兩名拍檔為何穿著便服到場，稱早已電郵大家以戲中造型出席動漫展。導演積舒利亞（Jake Schreier）在動漫展公開了首條預告片，並指《副總統Selina》茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus）扮演的中央情報局局長是把片中的反英雄陣營結合一起的關鍵人物。

夏里遜福搞笑變身

曾拍《末世悖論》的《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）導演朱利斯奧納（Julius Onah）感染新冠病毒缺席動漫展宣傳，新「美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）、「總統羅斯」夏里遜福（Harrison Ford）均到場，並公開新片段，可見後者變身紅色變形俠醫。夏里遜福首次加盟MCU，笑言要拍動作戲，又現場演繹變身變形俠醫的過程，引來觀衆歡呼。會上亦首次披露《絕命律師》男星艾普斯圖（Giancarlo Esposito）片中扮演毒蛇幫領袖響尾蛇。

相關字詞﹕美國隊長4：勇敢新世界 雷霆特攻隊 神奇4俠 死侍與狼人 奇雲費格 聖地牙哥動漫展 羅拔唐尼 鐵甲奇俠 Marvel電影 復仇者聯盟

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