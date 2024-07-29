【娛樂場】內地劇《唐朝詭事錄之西行》 燒腦詭案升級增看點

怪獸取材自《山海經》

《唐朝詭事錄》原班人馬拍續集《唐朝詭事錄之西行》，中式恐怖氛圍跟案件燒腦程度同升級，主角楊旭文一開始便面臨生死危機、痛失伙伴，西行之路，境遇難測，考驗唐詭小隊成員的能耐。《唐朝詭事錄之西行》由「降魔變」、「仵作之死」、「風雪摩家店」、「千重渡」、「通天犀」、「雲鼎醉」、「上仙坊的來信」和「供養人」8個單元故事組成，劇中各種怪獸取材自《山海經》，為劇情增添看點。劇集近日首播，成績不俗，高居人氣榜第2名

《唐朝詭事錄之西行》首單元「降魔變」，講述民間詭案頻發，死者皆遭取走肝臟，死狀慘不忍睹，盧淩風為查出事件真相，夜探鬼市遭魔王突襲，他奮力迎戰仍被打得節節敗退。為掩護盧凌風，好兄弟郭莊（曲霄宇飾）拼死擋住魔王的殺招，命喪鬼市，盧凌風生死不明。蘇無名得知後，四處打聽盧淩風下落，又逐漸拼湊起線索，發現事件的蹊蹺之處，有觀眾看劇後說：「熟悉的唐詭探案味又回來了。」

楊志剛難忘沙漠拍外景

楊志剛談到全劇拍攝最艱辛的地方時說：「劇名是西行，所以一定要有沙漠，拍沙漠場景時有許多意想不到的困難，光是拍我們5個人走到大漠高處騎馬這一個鏡頭，就必須動用許多工作人員先仔細地把沙漠上的腳印抹平，演員都在烈日下等待。」

身形高大的楊旭文演繹出身名門世家正氣的盧凌風，加上角色嘴硬傲嬌個性，贏得很多觀眾喜愛，獲「大唐188第一男模」稱號 ，新一季第一單元開篇，他有多場武打戲，觀眾大讚「行雲流水，觀眾沒有被敷衍」、「是武戲天花板」。楊旭文承認一部比一部壓力大，努力想完成武術指導的動作。

「雙楊」情同父子

楊志剛談到與楊旭文飾演的蘇無名與盧凌風一文一武，從最早互看不順眼到攜手查案，產生濃厚友誼，現在已是彼此不可或缺的伙伴。楊志剛跟楊旭文合作兩季《唐朝詭事錄》，觀眾說他們愈看愈像父子，所以他偶爾會喊楊旭文「大兒子」，視如己出。楊旭文拍單元「仵作之死」的審案鏡頭時，因為是大場面加上台詞太長，緊張到重拍10多次，當天高溫炎熱，為緩和現場緊繃氣氛，楊志剛笑說：「子不教，父之過。」拿錢買飲料請所有人喝，楊旭文趁機調整狀態，最後順利完成拍攝，不管戲裏戲外，楊志剛都成為楊旭文最強後盾。