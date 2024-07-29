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娛樂

11月舉行side track音樂會 梁詠琪召港迷提供期望歌單

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）今年4月在台北小巨蛋舉行《時間遇上我們》演唱會，當時在台上答應歌迷舉辦side track音樂會。日前她於台北華山文創Legacy舉行一連兩場side track音樂會《時間遇上我們 專屬的特別》。

Gigi出發前曾擔心超強颱風「格美」吹襲台灣令航班延誤，幸好天公作美，音樂會如期舉行，她感謝歌迷冒風雨捧場，「籌備4月小巨蛋演唱會時，其實還有很多歌未唱，當時跟主辦提議馬上舉行一個side track音樂會，他們很支持我，立刻答應，並在3個月後，讓我兌現給歌迷的承諾，圓滿了我的心願」。

Gigi選唱罕有在現場演繹的歌曲，包括《駱駝》、《很高興》、《愛情的重量》、《戒指》等。她稱有些歌在錄音時因太年輕，不太明瞭內容，因今次音樂會，重新細聽有關歌曲，經過時間和人生歷練後，突然就懂了，同時被深深感動，慶幸能重新認識這些舊歌。

Gigi親手製作陶瓷送給有緣人，選幸運歌迷上台陪伴唱《當我愛上你》，兩晚幸運兒都是男生，她笑說：「暫時幻想是拉着我老公吧！」演唱會尾聲時，Gigi宣布side track音樂會將於11月在香港舉行，屆時會有全新廣東歌歌單，歡迎歌迷提供期望聽的歌。

娛樂組

相關字詞﹕梁詠琪（Gigi）

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