 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

腮骨骨裂休養逾月 陳奕迅「入五」露面賀壽

【明報專訊】陳奕迅（Eason）上月10日打網球中暑休克暈倒，下巴撞地導致腮骨骨裂，縫逾30針，需休息6周，原定重慶與佛山站的演唱會受影響延期。他受傷後一度只能吃流質食物，太太徐濠縈安排米芝蓮星級主廚帶領團隊為他準備特別湯水。經理人甘菁菁曾表示Eason拆線後，傷口只輕微見到一條幼線。

逐漸康復的Eason早前與林家謙相聚，後者在社交平台分享搞笑合照，見Eason下巴位置傷痕不太明顯。Eason前日50歲生日，正式「入五」，在社交網上載慶祝生日短片，他戴生日帽，對着以多個cupcake砌成的「E」字，笑笑口吹蠟燭和許願，寫道：「我很慶幸每每遇到挫折嘅時候，都會有好多好多人給予我關懷同埋鼓勵。我願望，可以將呢啲溫暖，分享畀暫時失意嘅你哋。Take a deep deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up！We do this together！最後我想借呢個機會，感謝愛護我嘅朋友。我都愛你哋！仲有，我收到晒你哋啲message㗎喇！Thank you！」

Eason下巴傷口未見留疤，看來康復進度相當理想。容祖兒、薜凱琪、李幸倪、張繼聰、江海迦、廖子妤、余香凝等留言祝賀。

娛樂組

相關字詞﹕陳奕迅（Eason）

上 / 下一篇新聞