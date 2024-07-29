腮骨骨裂休養逾月 陳奕迅「入五」露面賀壽

逐漸康復的Eason早前與林家謙相聚，後者在社交平台分享搞笑合照，見Eason下巴位置傷痕不太明顯。Eason前日50歲生日，正式「入五」，在社交網上載慶祝生日短片，他戴生日帽，對着以多個cupcake砌成的「E」字，笑笑口吹蠟燭和許願，寫道：「我很慶幸每每遇到挫折嘅時候，都會有好多好多人給予我關懷同埋鼓勵。我願望，可以將呢啲溫暖，分享畀暫時失意嘅你哋。Take a deep deep breath, let it out reeeeeeeeal slow. Look up！We do this together！最後我想借呢個機會，感謝愛護我嘅朋友。我都愛你哋！仲有，我收到晒你哋啲message㗎喇！Thank you！」

Eason下巴傷口未見留疤，看來康復進度相當理想。容祖兒、薜凱琪、李幸倪、張繼聰、江海迦、廖子妤、余香凝等留言祝賀。

娛樂組