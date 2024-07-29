自稱諸葛亮第57代後人 參加《中年3》海選 周國豐否認「轉基」嘲伍仲衡口不擇言

記者：林蘊兒

肥媽與周國豐表示昨日凌晨收看「微笑劍后」江旻憓勇奪奧運金牌過程，曾擔心夜睡疲倦，影響做評審時不自覺昏昏欲睡，自備糖果提神，幸大部分參賽者水準不俗，帶來驚喜。

肥媽欣賞參賽者敢於挑戰冷門歌，「有些唱得很有感情，又有些分享個人不平凡經歷故事，即使他們唱廣東歌發音不準，亦有機會被選入圍。比起之前兩季，大家要求愈來愈高，今季水準表現亦隨之提升」。

周國豐稱賽區入圍人數比例，交由節目製作組決定，但一定以香港為主，相信入圍最少佔半數是本地參賽者。

強調冇嬲伍仲衡

伍仲衡日前與肥媽做網上節目，前者質疑周國豐性取向，懷疑對方自從與「前妻」利嘉兒分開後「中途轉基」。肥媽表示沒有被伍仲衡的說話嚇親，只是不知如何反應。

周國豐強調沒因此遷怒伍仲衡，笑說：「我用咗甄妮姐姐嗰句覆佢『伍仲衡，我認識你嗎？你那位？』大家都知佢把口唔收。請問佢有邊一日唔得罪人？我冇嬲佢，嬲我就唔會出post笑佢。」伍仲衡昨日未有現身，周國豐諷對方很快會叮走參賽者，寧願他不來。

肥媽不敢亂做媒人

周國豐被問到目前感情狀况，他強調享受和習慣單身生活，相信因身邊沒女友才惹伍仲衡誤會，「我不反對別人喜歡任何性別，自己好享受一個人，可以隨心做事」。

肥媽認同沒有伴侶更自由，她也不敢貿然介紹女仔給周國豐，因對方「前妻」很靚女，還搞笑提議周國豐揀對象別找靚女，最好曾離婚，只要求有伴，以及不需要住在一起，又提醒別學張佳添結婚多次，最驚是一朝被蛇咬。周國豐說：「我一次就夠，唔好搞我！」

諸葛靖濤彌補14年前遺憾

昨日逾百人參加海選，祖籍廣州自稱是諸葛亮第57代後人的諸葛靖濤，獻唱台灣歌手蔡旻佑的《我可以》，透露本身於上海任職電視綜藝節目導演，推掉7月至10月期間的工作，請長假來參加海選，對自己表現不太滿意，自評僅60分。

諸葛靖濤透露參賽為追夢，「我多年前曾是酒吧歌手，2010年曾參加內地節目《快樂男聲》，可惜當年因聲帶出現問題要接受手術，最後無奈退選，50強止步。為彌補14年來的遺憾，加上做音樂節目導演，見別人常綵排唱歌，希望自己能再踏舞台圓夢」。

美容店老闆賣口乖讚評審

參賽者符凡笛外形驟眼看似蘇民峰，報稱沒固定收入的自由工作者，暫時無業，強調一頭長髮是個人標記。美容店老闆馮穎嫦賣口乖大讚3名評審皮膚好，可免費招待他們做美容，她獻唱李克勤的《月半小夜曲》，被批不夠氣和略為生硬。

穿背心短褲的范夏華來自江蘇，介紹時說自學唱歌，未正式跟過老師上堂，她唱郭富城的《我是不是該安靜的走開》。李慶亮任職廣告策劃，興趣唱歌，想向女兒樹立好榜樣，只要有夢想，應該努力達成目標，唱《不浪漫罪名》的他被評審指太有原唱的王傑腔，提示應有個人風格。