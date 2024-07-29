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娛樂

赴大馬領「卓越成就獎」 張家輝感鼓舞：證實我愛電影

張家輝赴馬來西亞國際電影節 獲頒「卓越電影成就獎」

【明報專訊】張家輝執導及主演新作《贖夢》成第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）閉幕片，同時獲大會頒發「卓越電影成就獎」，表揚他為電影界的傑出貢獻。張家輝前日到吉隆坡出席頒獎禮，行紅地氈時受影迷夾道歡迎，領獎時感謝大會對他電影生涯的肯定，多謝影迷一直支持和愛戴。他受訪時談到得獎感受，「覺得今次獎項對我又有一個更深層次的鼓勵，過往我攞過一些演員獎項，但這個卓越電影成就獎，包含大會對我做導演範疇上的鼓勵，證實到我愛電影」。

張家輝認為今次獲獎別具意義，因首部執導作品，2014年公映的《盂蘭神功》跟大馬電影人合作和於當地拍攝，不過他自爆最早與大馬結緣是錄影帶年代，「最早期來大馬，是亞視或無綫藝人時期，我們經常過來為錄影帶公司做宣傳，推廣電視台劇集」。

遇是枝裕和趁機交流

張家輝在大馬行程緊密，抵埗便接受當地傳媒訪問，又參加電影節的打手印儀式，再出席大會主辦的「香港之夜」，同場包括獲「終身成就獎」的日本導演是枝裕和、大馬女神林明禎、姜皓文、袁富華、導演莊文強和曾國祥等，大家把握機會交流。近日與呂爵安（Edan）傳緋聞的林明禎，在社交平台分享與是枝裕和、張家輝等合照，留言說終於可以跟偶像是枝裕和導演影美美照片，還有張家輝大哥，形容是追星之夜。有網民留言問：「Edan在嗎？」

台灣男星吳慷仁憑主演《富都青年》獲金環獎影帝，他因工作缺席。同片陳澤耀獲最佳男配角，領獎時表示很驚喜，感謝喜歡這部電影的人。

娛樂組

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