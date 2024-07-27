群星洗版賀劍后江旻憓摘金 ViuTV主持諷HOY TV圍訪「遞耳機」手段

娛樂組

江旻憓在決賽克服落後1：7劣勢，戰至「決一劍」以13：12反勝世界排名第6的東道主劍手瑪露比頓，首奪奧運金牌。大批藝人包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤與邱士縉；麥明詩、陳詠燊、洪永城、胡定欣和趙慧珊等在社交平台留言祝賀。

麥明詩貼與江合照道賀

Edan不停高呼「Omg so crazy」，寫道：「落後1：7都追平到再贏埋，真係忍唔住嗌出嚟！Respect！」邱士縉說：「見到一個人咁努力，之後有回報真係好感動，努力到極致，又有咩好驚。」姜濤留言：「Never give up, you're the best！」

麥明詩貼出和江旻憓合照，寫道：「2016年在巴西奧運，看着你止於16強，經歷兩次傷患後到2024年，絕地反勝，奪得奧運金牌，心態、堅持。」胡定欣激讚：「有世一能力，先要有世一精神！集中、堅定，一分一分追回來！你好有型啊！絕對值得驕傲！」趙慧珊親畫插畫賀江旻憓摘金。

何振然採訪出色獲激讚

無綫派出何振然在比賽現場直擊採訪，搶先獨家訪問摘金的江旻憓。剛比賽完的江旻憓情緒未平復，面對鏡頭激動落淚，展現真情可愛一面，談到自己賽前心情及傷患，又跟香港觀眾打招呼，其間跟在香港的隊友兼為無綫專業評述的連翊希對話，江旻憓說場地是連翊希鍾意的紫色，又說連翊希估中她回選手村後想食士多啤梨，江旻憓還對着鏡頭派飛吻，連翊希以心心手勢回敬，場面溫馨。何振然訪問江旻憓表現獲網民讚賞，說問到重點，亦顧及江旻憓剛比賽完心情，處理得很專業。

HOY TV做法被斥自私

江旻憓領取獎牌後接受多間傳媒圍訪，其間HOY TV記者突然對她說：「珊珊想同你講啲嘢！」珊珊是指主持HOY TV奧運節目，1996年滑浪風帆港隊奧運金牌得主李麗珊。江旻憓戴上兩邊耳機後，與李麗珊對話說：「Hello，珊珊前輩你好……Thank you，Thank you，多謝多謝！」並舉起金牌。其他記者嘗試繼續發問，但江旻憓戴着耳機聽不到，之後她一邊除耳機一邊被工作人員拉走。

ViuTV主持丹尼爾看到此畫面狀甚不滿，當拍檔強尼說：「辛苦晒我哋啲行家。」丹尼爾回應：「辛苦晒啲行家啦，都係啲技巧嚟嘅，都係啲戰術啦，喺場上場外其實都好講求戰術嘅，但係呢套戰術之前都用過㗎喇。」強尼打圓場說：「不過冇分你我嘅呢一刻就，開心嘅。」強尼之後在社交平台對丹尼爾說：「𠵱家咁開心，掃興嘢唔好講住嘞，忍吓！過幾日仲記得先算啦，係咪咁話呀？」附上AirPods貼圖。丹尼爾轉發說：「心照啦，合法衝撞嚟嘅，又唔係未試過，自己都要守㗎嘛。」HOY TV做法引起爭議，不少網民鬧爆不應強行霸佔圍訪時段讓李麗珊與江旻憓獨家對話，斥做法自私。

圍插饒家輝發問不專業

ViuTV同樣有記者被網民鬧爆，饒家輝採訪64強止步的港隊柔道女將王嘉莉時，被批語氣又倔又差，似質問多過做訪問。饒家輝問王嘉莉多條問題包括：「唔滿意喺邊度呀？」「你賽前都講過想同佢鬥立技，但畀對手拖到用寢技，最主要關鍵係咩呢？你有一刻做漏咗咩？」「你覺得蒙古教練教你嘅嘢，呢場比賽你拎咗出嚟有幾多？拎到幾多嚟用？」網民群起斥饒家輝「審犯定訪問？咁唔尊重人都有。人哋出戰奧運已經不容易。咁唔專業嘅訪問，我睇HOY TV好過。」「可唔可以尊重下個運動員」。

李麗珊為石偉雄發聲

正當全城恭賀江旻憓，李麗珊提到無緣躋身跳馬決賽的石偉雄（石仔），李麗珊稱江旻憓與石偉雄同樣值得敬重和支持：「石仔同江旻憓都係斷韌帶，大家要克服咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終要表達自己我喺呢一方面努力，想表現自己，同埋去享受比賽。」李麗珊力撐香港運動員言論獲網民激讚，讚她：「香港世一」、「珊珊是冠軍運動員的典範」，又指她擔任主持稱職不會說太多廢話。