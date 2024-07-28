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娛樂

否認商台《早霸王》停播 森美：撥半小時做新節目

【明報專訊】森美與阮小儀主持10多年的商台節目《早霸王》近日傳將停播，不過有指其實是節目調動，騰出半小時推出特別節目。森美前晚與太太陳雅嫻欣賞音樂劇《MAMMA MIA！》首場演出，他澄清《早霸王》會繼續做，預告會有勁人物及前輩在新節目出現，將會好大陣仗。

記者：柯美

森美否認《早霸王》停播，「傳得嚴重了一點，電台過往都會有些節目調動，《早霸王》會繼續做，只撥出半小時做一個重要環節，暫時不可透露太多，到時有很多我們的前輩在節目中出現，例如林珊珊。我都覺得光榮，因為在我們的節目時間有這個大製作」。至於新節目維持多久？他表示到時便知道，應不會太長。節目亦不是由他擔任主持，「有些勁過我的人物將會出現」。

女兒台灣旅行遇颱風

森美表示女兒梁曦童在IB放榜後跟10多名同學到台灣高雄旅行，遇上超強颱風格美，他有點擔心，每天跟女兒通電話，叫她盡量留在酒店，不過女兒已大個女，要學習獨立及成長，相信會懂得照顧自己。對於女兒IB考獲44分，森美說最重要她揀到自己喜歡讀的科目，原本準備了一筆錢給女兒赴英國升讀大學，現在可能留港，會省卻不少學費，決定每月多給女兒零用錢，剩下的待畢業後交給她，「因她和哥哥都有個教育基金，她聽到後陰陰嘴笑，但沒表現得太開心。她很勤力，已開始幫人補習，我有鼓勵她，因現在的年輕人比較安逸，包括我的子女，她掙到多少錢，我會再給她相同數目」。

蔡思貝有興趣演舞台劇

前晚欣賞音樂劇還有蔡思貝、蔡一智、陳凱韻（甘比）、歐陽妙芝與兒子方玉亨、翁靜晶與老公何猷彪。蔡思貝看過電影版《MAMMA MIA！》，現場看音樂劇是首次，趁機好好學習，因對舞台劇有興趣，有別於拍電視劇，需要很大體能兼無得NG，希望有機會一嘗演舞台劇滋味，之後再挑戰音樂劇。她笑言自己不是「魔」，是平常人的「音」，未必畀到大家耳朶懷孕，若演音樂劇要在唱歌訓練上加把勁，花點時間下苦功。她已有一段時間沒拍劇，稱有觀眾說好掛住她，未知是否小別勝新婚。

盼觀眾畀機會曾文心

提到有網民批評《反黑英雄》中曾文心演技一般，寧願看蔡思貝，她說：「是嗎？不應該比較，每個演員都很努力工作，我曾跟曾文心合作，她是不錯的女孩，很友善，只要用心去做便可以。她第一齣劇多戲分，但經驗不足，希望大家給她多點時間和機會」。她笑稱仍會拍劇，所有工作都會雙手迎接。

相關字詞﹕MAMMA MIA 反黑英雄 曾文心 蔡思貝 早霸王 森美

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