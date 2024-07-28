【娛樂場】賴聲川《水中之書》 洗滌心靈反思生命意義

15年前香港首演

《水中之書》2009年在香港首演，主要演員有王維、劉守正、韋羅莎。故事講述一名投資銀行副總裁在金融海嘯下被裁走，人生計劃全部被推翻，忽然聽到自己的回音……他的女友是個不快樂的「快樂學」教練，偶然遇上一個8歲小女孩，帶她到坪洲的舊屋尋找神秘的「水中之書」……在跌跌碰碰中，最終能否找到快樂的泉源？《水中之書》被形容為洗滌心靈的舞台作品。

2010年，《水中之書》在台灣演出，之後經歷多年打磨及大幅修改，2018年終完成重編上海上劇場公演版本，賴聲川說在上劇場演出的版本，較之前有較大的修改，這是他創作的一個「神奇的原創故事」。2018年7月首演之新編版本由《暗戀桃花源》演員、內地綜藝主持一哥何炅領銜主演，黃憶慈特別演出，其他演員有趙焌妍、鳳莉、趙偉鋼、楊智斌及康卓，這是繼《暗戀桃花源》後，賴聲川跟何炅第二次合作，他最初邀何炅演《暗戀桃花源》時，外界有很多質疑聲音，但賴聲川不以為然，因看到何炅身上潛藏的舞台能量與身為話劇演員的舞台節奏。兩人在《水中之書》再合作，同樣帶來驚喜，當時大會邀來《孤星淚25周年紀念演唱會》高清影像攝製團隊全程拍攝，將劇中何實與水兒的夢幻奇遇高清紀錄；今次《水中之書》放映場就是這版本。

放映版本何炅擔正

《水中之書》放映版本講述剛被金融風暴襲捲的香港，中環的打工仔個個面無表情，英國留學回歸的何實（何炅飾）創立了「快樂學」教室，想為當下空虛的心靈注入一些精神營養，讓他們的內心充實起來。但何實的合伙人小蕭及其男友偉仔卻一心只想讓公司上市，以獲取更大的經濟利益，這讓何實感到萬分沮喪。機緣巧合下，何實認識了一名身分神秘的小女孩水兒（黃憶慈飾），在她的引領下，不僅水兒的身世之謎慢慢揭開，同時也帶領何實開始了一趟真正的心靈之旅，經歷了一段傳奇的生命旅程。

賴聲川用簡約的筆觸探問生命本質，以輕鬆手法講述深刻議題，劇中主角何實與水兒的夢幻奇遇只是人類錯綜複雜與情感下最簡單的縮影，藉以探討反思生命的價值和意義。當現實中的人、事如在水中寫字一樣倉卒易逝，我們應當如何面對過去與新生？

《水中之書》放映場

地點：K11 Art House

場次：8月11日14:40

8月24日15:00