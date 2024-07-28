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娛樂

暗示做鄭秀文個唱嘉賓 魏浚笙期待踏紅館舞台

小粉絲當眾求婚 魏浚笙驚喜嗌夢想成真

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）前晚到觀塘出席商場迎接巴黎奧運活動，唱歌時走近觀眾席握手，又請兩名小女孩玩遊戲，被其中一名女孩當眾示愛：「Jeffrey哥哥，你娶我啦！」Jeffrey開心笑說：「我今（前）日夢達成真喇！」向女孩送擁抱和講多謝。

Jeffrey上月到巴黎公幹，見到巴黎鐵塔掛上奧運五環，心情大感興奮，他呼籲大家齊為港隊打氣，又扯到其主演電影年底上映，希望大家支持香港演員。他表示會聚焦看港隊乒乓球手黃鎮廷比賽，因熱愛這項運動，小學時曾任乒乓球校隊代表。他近年重拾乒乓球運動，發現很多圈中人是強手，輸給音樂監製徐浩。他聽聞影帝謝君豪都很勁，希望找機會邀對方切磋。他最近忙拍新戲，要配合動作場面勤操肌，「未知會不會赤膊上陣，不過我的胸肌已練得不錯，亦有6塊腹肌，目標練到有爆筋效果，是夢寐以求的事」。

Jeffrey第一次遇到被小女孩公開求婚，覺得好開心，「個女孩好可愛，令我對小朋友有憧憬。（想生小朋友？）隨緣啦！（等女朋友求婚？）這個世代男女平等，女仔求婚我實肯、好願意，若我做主動，就要有十足把握才會做，費事尷尬」。

他與鄭秀文合唱結緣，日前欣賞對方紅館演唱會，笑言睇騷時一股熱血想上台，正等待緣分，不排除在鄭秀文餘下場次以嘉賓身分出現，「我很期待，未踏上過紅館舞台，亦未試過現場唱rap，若畀我上台會驚驚哋，不過會照做，不讓自己後悔」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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