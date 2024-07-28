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娛樂

方力申神還原20年前葉璇不和事件 被安排高台直播 黃翠如淚灑巴黎

【明報專訊】無綫《全城起動迎奧運》前晚直播巴黎奧運開幕，方力申與黃翠如在當地直擊報道，其間方力申不忘自嘲，對着黃翠如重演當年雅典奧運直播時對葉璇爆出一句：「跟住你寸我吖嘛！」黃翠如則被爆因一度被要求爬上高鐵架上做直播，因畏高爆喊。15名候選港姐亮相節目為香港運動員打氣，又跟歌手比併跑步及打乒乓波，佳麗鍾翠詩之前到塞班島拍外景，覺得很好玩，表示沒獲麥美恩特別照顧，馮盈盈則提點她要多說話，盡量表達自己。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

方力申再度擔任奧運節目主持，他在2004年雅典奧運伙拍葉璇做主持，因直播中對葉璇爆出一句「跟住你寸我吖嘛」，隨即傳出不和至今，多年來仍被提起，早前表示有信心不再犯低級錯誤。前晚身在巴黎的方力申與黃翠如跟香港錄影廠連線時，兩人刻意拿此事開玩笑，方力申扮惡向黃翠如說：「跟住你寸我吖嘛！」黃翠如扮慌張拍打他示意節目開始，方力申尷尬笑笑，若無其事繼續做直播。

翠如自認克服畏高

至於黃翠如被鄭衍峰爆在巴黎哭了，令黃翠如愕然不懂反應，之後靜了數秒才以「哈哈哈」及「吓」回應。事因在直播節目前，他們跟當地工作人員疑溝通出現誤會，她與方力申被要求爬上好高的鐵架上做直播；TVB娛樂新聞台播出黃翠如見到鐵架搭建的高台驚到爆喊的畫面，當時方力申拿着機拍攝，鼓勵及安慰翠如，又指還有一小時便要做直播。不過之後溝通後，安排黃翠如與方力申到另一個位置拍攝。黃翠如解釋自己有畏高，「因為我哋呢度個台好高呀，路程又有啲崎嶇，但我哋最後克服咗，上到嚟什麼都值得喇」。

鍾翠詩否認獲特別照顧

候選港姐⑫鍾翠詩剛完成塞班島外景拍攝回港，表示行程十分好玩，有很多活動，非常豐富，與同行佳麗留下很多回憶，最大得着是能與師姐麥美恩、馮盈盈有很多交流，學到很多。對於被指獲同來自加拿大的麥美恩特別照顧？她說：「不是！是很熱情，聽到她的笑聲好開心，只是熱情和健談，沒有因為同來自加拿大特別照顧我。」她表示馮盈盈教她盡量表達自己。可覺得馮盈盈嘈？她笑說：「大家都是很熱情，熱情是好事，可以拉近距離，連我都熱情了！」她稱為穿泳衣上鏡刻意食少些，她笑道：「本身食量不是很大，輕食都夠飽，夜晚沒有偷食。」

程姜月著泳衣不用節食

②倪樂琳正準備出發到菲律賓拍外景，稱知道在當地不用著泳衣，很羨慕鍾翠詩，「都好緊張，因行程緊密，更會採訪當地參加過選美的變性人。已執好行李及買定電話卡」。

⑨陳甜甜及⑪梁嘉瑩同留港拍攝，陳甜甜表示希望到黃大仙祠算命。是否求姻緣？她說：「未到時機，也怕求籤知道參選結果，只想求學業。」梁嘉瑩也想求籤，但未想到求什麼，「都會驚肥，會食少一點」。⑬程姜月將到新加坡拍外景，表示會在當地品嘗美食，「因本身不易肥，現時已經很弗，即使著泳衣也不用特別準備」。她跟江美儀、邵初同行，問怕不怕江美儀氣場大？她說：「不怕，我們在記者會見過面，她很親切。」

相關字詞﹕程姜月 鍾翠詩 黃翠如 方力申 全城起動迎奧運

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