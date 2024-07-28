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娛樂

【開箱】《我家的英雄》殺人者的救贖

【明報專訊】山川直輝原作、朝基勝士繪畫的日本漫畫《我家的英雄》自2017年發行至今仍在連載，先後改編成同名動畫及日劇，去年分別在動畫頻道Ani-One和影視串流平台Disney+播放，電影版今年3月在日本開畫，一度票房稱冠，本月12日移師Disney+上架，為主角佐佐木藏之介誤殺女兒男友的悲劇，寫下圓滿句號。

劇集電影同由青山貴洋執導

無論日劇或電影版《我家的英雄》均由《天國與地獄》青山貴洋執導，《哥斯拉-1.0》佐佐木藏之介、《那些年，我們一起追的女孩》齋藤飛鳥及《怎麼辦家康》木村多江合演，故事由鳥栖哲雄（佐佐木藏之介飾）發現女兒零花（齋藤飛鳥飾）遭流氓男友麻取延人（內藤秀一郎飾）家暴說起，哲雄為了保護愛女，錯手殺死賤男，並在妻子歌仙（木村多江飾）協助下，一邊隱瞞女兒，一邊處理屍體，以為神不知鬼不覺？身為日本黑幫間野會高層的麻取義辰（吉田榮作飾）為報子仇，在哲雄面前自殺，藉以轉移黑幫視線，代他追殺哲雄一家。

日劇結局交代哲雄在森林埋下義辰屍體，多年後因颱風暴雨山泥傾瀉，真相暴露，埋下伏筆。新片故事發生在7年後，哲雄夫婦戰戰兢兢生活，隨着么兒出世、零花大學畢業後加入警隊，表面上幸福，其實如履薄冰，他在夜闌人靜總會撫心自問：「我所做的一切，會否有被原諒的一日？」隨着山泥傾瀉，義辰屍骨外露，警方接手調查，間野會會長志野寬治（津田健次郎飾）亦派遣手下尋找哲雄，此舉非為私怨，而是找回伴隨義辰失蹤的10億日圓黑錢下落。為了立下馬威，志野派人放火燒毀哲雄寓所，先以「家破」威脅，若不就範便得「人亡」。正當哲雄心慌意亂之際，黑客大澤隼人（宮世琉彌飾）突然現身並建議合作，原來其父因竊取間野會機密遭滅口。二人主動聯絡志野，同時報警求助，以為一石二鳥，結果大澤中槍，臨死掩護哲雄，「為了保護你的家人，請你盡快離開」。哲雄雖處下風仍冷靜應對，先以10億黑錢引誘志野到海邊倉庫，後者質問：「為了保護自己家人，就可以殺死別人的孩子嗎？」其實哲雄早已決定同歸於盡，此時零花率警員趕至，能制止悲劇發生？抑或大義滅親？成了全片最大懸念。

善惡有報 適合內地翻拍

電影以「救贖」為主題，哲雄當日為救女兒，錯手擊斃她的男友，但他從未以此作為掩飾殺人的藉口，良心一直受責，活得誠惶誠恐，加上死者父親自盡，間接摧毀兩條人命，自知罪孽深重。諷刺的是，哲雄一家四口生活美滿，更令他問心有愧，最後得到應有懲罰，反而放下心頭大石，警世意味相當明顯。佐佐木藏之介演技出色，把哲雄的內疚、自責、羞愧，最後真相大白而釋懷的複雜心情，細膩而精準呈現，最後在獄中含淚讀出女兒來信一幕，完全牽動觀眾情緒，令人拍案叫絕。近年內地犯罪片大熱，《消失的她》、《孤注一擲》、《堅如磐石》及《第八個嫌疑人》均叫好叫座，《我家的英雄》標榜「善惡到頭終有報」的正向意識，實在適合內地電影公司翻拍之用。

相關字詞﹕木村多江 齋藤飛鳥 佐佐木藏之介 我家的英雄 開箱

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