「異形」突襲動漫展 《企鵝人》會場火燭

改編自日本經典電玩系列的同名劇集《人中之龍～Beyond The Game》，將於10月25日在影視串流平台Prime Video上架，劇中飾演「黑道天王」桐生一馬的《六本木Class》竹內涼真，跟扮演好友錦山彰的《忍者之家》賀來賢人，前日亦到動漫展宣傳，現場公開最新海報和首條預告片，並分享拍攝花絮。賀來賢人表示，兩年前收到製作公司邀請，一度想過拒絕，「《人中之龍》是電玩界傳奇，我擔心會破壞經典，直至跟導演對談後，感受到他對新劇的熱情，令我放心接拍」。竹內涼真談到對錦山彰角色的印象，「他的外表很可愛，內心卻充滿悲傷。由於我倆情同手足，因此在片場裏，我跟賀來賢人亦經常聊天，藉以培養感情」。