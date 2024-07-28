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娛樂

「異形」突襲動漫展 《企鵝人》會場火燭

【明報專訊】《禁室殺戮》費德亞發拉斯（Fede Alvarez）自編自導，《美帝崩裂》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）主演新片《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），8月16日在美國開畫，前日率先到聖地牙哥動漫展宣傳，現場播出兩條從未曝光的驚嚇片段。今集退居監製的「異形之父」烈尼史葛（Ridley Scott）亦透過視像直播打氣。為了營造恐怖氣氛，大會在活動舉行期間，突然響起警報，異形幼蟲在台上亂竄，臨時演員假裝被異形襲擊倒地，佳莉見狀即掩面「交足戲」。另外，哥連費路（Colin Farrell）主演《蝙蝠俠》外傳劇《企鵝人》（The Penguin）同日舉行傳媒試映會，其間發生火警，場地天台冒出濃煙，大批觀眾隨即疏散到場外。

改編自日本經典電玩系列的同名劇集《人中之龍～Beyond The Game》，將於10月25日在影視串流平台Prime Video上架，劇中飾演「黑道天王」桐生一馬的《六本木Class》竹內涼真，跟扮演好友錦山彰的《忍者之家》賀來賢人，前日亦到動漫展宣傳，現場公開最新海報和首條預告片，並分享拍攝花絮。賀來賢人表示，兩年前收到製作公司邀請，一度想過拒絕，「《人中之龍》是電玩界傳奇，我擔心會破壞經典，直至跟導演對談後，感受到他對新劇的熱情，令我放心接拍」。竹內涼真談到對錦山彰角色的印象，「他的外表很可愛，內心卻充滿悲傷。由於我倆情同手足，因此在片場裏，我跟賀來賢人亦經常聊天，藉以培養感情」。

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