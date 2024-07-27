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娛樂

Lady Gaga打頭陣 舞蹈員跣低 Celine Dion病後復出 天籟之音響巴奧

【明報專訊】巴黎奧運香港時間昨日凌晨（27日）舉行開幕禮，百變天后Lady Gaga和加拿大樂壇天后Celine Dion，一如傳聞擔任表演嘉賓；前者打頭陣在塞納河畔載歌載舞，Celine則在奧運聖火燃點後壓軸登上巴黎鐵塔，獻唱法國歌后Edith Piaf名曲《Hymne à l'amour》，Celine兩年前公布因確診罕見病僵硬人症候群，被迫終止演唱會；曾說希望可以繼續唱歌跳舞的她，「就算行不了都要爬，總之永不停止」，已4年沒公開演出，藉巴黎奧運開幕禮重返舞台，贏得一致掌聲，《飯戲攻心》導演陳詠燊在社交平台留言稱看到眼濕濕。

56歲Celine Dion兩年前宣布確診僵硬人症候群，導致軀幹、肢體肌肉僵硬，被迫取消賭城拉斯維加斯駐場演出及巡迴演唱會，停工專心治療；上月播出的紀錄片《世紀天后：席琳狄翁》中，稱病情仍未受控，更有其病發鏡頭，肌肉痙攣令她苦不堪言。但Celine在片中亦表明渴望重踏舞台，「如果不能跑步，我便慢行；就算行不了都要爬，總之永不停止」。

陳詠燊：好感動眼濕濕

已4年沒公開演出的Celine Dion，盛傳會與百變天后Lady Gaga在奧運開幕禮翻唱已故法國歌后Edith Piaf經典金曲《La Vie en Rose》，大會演出名單卻一直沒兩名天后名字，直到她倆上周一（22日）現身巴黎，傳聞開始變得可信。據法國《費加羅報》報道，大會要求部分參與藝人簽署25萬歐元的保密協議；對於Celine被指收取200萬美元（約1560萬港元）歌酬，大會發言人澄清，開幕禮表演嘉賓均「無償演出」。據報大會約一年前向Celine邀約，她立即答允。

4小時的巴黎奧運開幕禮，一直下雨，就在燃點聖火後響起Edith Piaf名曲《Hymneàl'amour》的旋律，穿著Christian Dior銀白色珠片長裙的Celine Dion現身巴黎鐵塔，在鋼琴伴奏下獻唱。雖然根據《費加羅報》報道，由於整個演出在戶外，是一大挑戰，為減低出錯風險，所有歌手均預先錄音，Celine也不例外，但無損其表現，一曲既畢，依然贏得觀衆的無數喝彩。《飯戲攻心》系列導演陳詠燊在社交平台留言，「我最喜歡的一首奧運歌曲，就是她在1996年亞特蘭大奧運的《Power of the Dream》。今晚見到佢企得返喺到唱歌，真係Power of the Dream！好感動，眼濕濕咗。願大家繼續相信夢想的力量。永遠的Celine Dion。」

Edith Piaf名曲悼早逝情人

Celine Dion並非法國人，在加拿大魁北克出生的她，出道便唱法語歌，遠在《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》推出之前，已在法語樂壇享負盛名，並曾代表瑞士以法語歌在歐洲歌唱大賽勝出。她亦非首次參與奧運演出，1996年美國亞特蘭大奧運開幕禮，便獻唱了《The Power Of The Dream》。至於《Hymneàl'amour》，Celine亦非首次公開演唱，2015年11月13日巴黎發生連環恐怖襲擊，同月22日第43屆美國音樂頒獎禮上，Celine便獻唱了這首Edith Piaf的經典金曲，獻給死難者。3年前東京奧運閉幕禮，日本女歌手milet亦唱此歌重新編曲的日版《愛的讚歌》，跟接下來巴黎舉辦奧運有傳承之意。《Hymneàl'amour》由Edith Piaf寫詞，Marguerite Monnot作曲，Edith為猝逝的拳擊手男友Marcel Cerdan而創作；後者1949年從巴黎飛往紐約，準備探望在當地演出的Edith，途中飛機失事罹難，終年33歲。Edith Piaf翌年灌錄該歌，並成為不朽名作；英語版《Hymn to Love》，美國著名女歌手Cyndi Lauper亦曾收錄於大碟《At Last》。

音響欠佳影響演出

從未參與奧運演出的Lady Gaga打頭陣，在塞納河畔載歌載舞獻唱Zizi Jeanmaire名曲《Mon Truc en Plumes》（英譯My Thing With Feathers），可惜音響欠佳，又有鏡頭拍到舞蹈員疑因天雨跣低整個人後仰，惹來部分網民抨擊，指影響了Gaga的表現。不過Gaga心情似乎未受影響，其後在社交媒體發文，稱十分感激能參與開幕禮演出及唱出特別的法國歌曲，「此歌紀念了法國人及他們在藝術、音樂與劇場的豐富歷史」。Gaga自言雖然不是法國藝人，但一直感到與法國人及其音樂的聯繫，希望演出能歌頌法國的音樂及藝術，「在這重要時刻提醒大家，世界還有一個最神奇的城市：巴黎」。Gaga稱演出服裝來自Dior，並學習法國舞蹈，其間不停綵排，為演出加了點現代感覺；又自言剛出道時曾在紐約下東城區的法國派對上演出，「希望你們也像我一樣喜歡今次的演出」。

相關字詞﹕陳詠燊 法國歌后Edith Piaf 加拿大樂壇天后Celine Dion 百變天后Lady Gaga 巴黎奧運

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