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娛樂

死侍狼人現身動漫展陪粉絲睇戲 優先場料收3億勢破紀錄

【明報專訊】《死侍與狼人》昨日在美國開畫，周四（25日）上映優先場，美媒指有機會高收4000萬美元（約3.1億港元）或以上，刷新R級片最賣座成績；主角「 死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）卻沒有停下步伐，前日聯同片中所有串星驚喜現身聖地牙哥動漫展，陪6500粉絲看電影。賴恩好友兼樂壇天后Taylor Swift亦在社交平台向逾2.8億粉絲唱好《死侍與狼人》，呼籲大家入場欣賞，並首次披露自己是賴恩4名孩子的契媽。

《死侍與狼人》團隊前日可說馬不停蹄，賴恩雷諾士、曉治積曼聯同片中扮演奸角的愛瑪歌連（Emma Corrin），以及曾演出Marvel電影的「尚氣」劉思慕、「 Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）等，先出席Marvel電影總裁奇雲費格（Kevin Feige）在洛杉磯荷李活星光大道的摘星儀式；其後奇雲再率領賴恩、曉治及愛瑪等乘搭私人飛機前往聖地牙哥動漫展，帶給粉絲最大驚喜。

安排抽獎6500幸運兒可入場看戲

去年因編劇及演員公會雙罷工，各大電影公司無法派演員到場，導致聖地牙哥動漫展場面冷清；早前公布的參展名單，也沒提及Marvel電影會到場，所以前日《死侍與狼人》團隊回歸聖地牙哥動漫展最大的Hall H舞台，可說是一大驚喜。據悉大會為了避免瘋狂粉絲通宵排隊霸位，今次安排了特別抽獎，只有中獎的6500名幸運兒才有機會進入Hall H參加《死侍與狼人》座談會。

據美媒報道，影迷排隊入場時已獲贈《死侍與狼人》紀念品，包括狼人頭爆谷杯；入座後「死侍」賴恩雷諾士、「狼人」曉治積曼、愛瑪歌連、導演桑里維（Shawn Levy）和奇雲費格現身。賴恩提及9年前帶首部《死侍》的預告片來到Hall H，當時見影迷反應熱烈，不斷呼喊「再放一次」，他感到非常欣喜；曉治則稱當年他也在場，不過宣傳當時仍屬於霍士旗下的《變種特攻》系列，他稱當時提到《盧根》後欲從「狼人」角色退下來，然後看似不可能地兩人現在合演了回歸到Marvel陣營的《死侍與狼人》。

串星驚喜現身 預告《神奇4俠》登場

眾人其後再給粉絲驚喜，稱要放映《死侍與狼人》，現場觀衆即報以歡呼聲，賴恩雷諾士等人更親民地坐在摺椅跟影迷一起收看。據美媒報道，片長兩個多小時期間，影迷反應熱烈，特別是Marvel粉絲才意會的笑料及彩蛋部分，尤其各串星登場，即報以歡呼聲。當工作人員名單放映完畢，賴恩雷諾士等台前幕後再次上台，他更表示能跟「狼人」曉治積曼站在一起感到榮幸又激動；後者則稱在Hall H看此片是人生中難以置信的經驗，「我首次演狼人已是24年前」，並趁機感激導演桑里維和賴恩促成這次合作機會。團隊隨後再次給粉絲帶來驚喜，有份客串《死侍與狼人》的「女狼人X-23」達芙妮堅（Dafne Keen）、「黑天使」珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、「牌王」卓寧達譚（Channing Tatum）、「幽靈刺客」韋斯利史納斯（Wesley Snipes）、「霹靂火」基斯伊雲斯（Chris Evans）踏上舞台，賴恩特別提到基斯片中是以《神奇4俠》的角色亮相，而不是「美國隊長」。據報Marvel其後還安排了10分鐘無人機及煙花表演，有指除出現「 死侍」與「狼人」圖像，也呈現了「4」字，有說奇雲費格今日會再度現身動漫展，宣傳新版《神奇4俠》，後者4名主角剛巧亦在社交平台公開了合照。

Taylor Swift「加持」發帖宣傳

另一方面，現正舉行歐洲巡迴演唱會的樂壇天后Taylor Swift，跟賴恩雷諾士太太兼《花邊教主》碧琪麗芙莉（Blake Lively）是多年閨密，Taylor前日在社交平台貼出與碧琪、賴恩和導演桑里維及曉治積曼的合照，並搞笑留言稱過去幾年，看着最好的朋友付出所有心血製作一齣電影，並拍出了代表作，稱此片看來就像快樂的平台，讓人逃離現實；當大家以為她所指的是賴恩雷諾士，筆鋒一轉卻是說曉治，又不忘提醒粉絲《死侍與狼人》昨日上映，還附上購票網站的連結。帖文最後她更自爆是賴恩4名孩子的契媽，「Wade Wilson（死侍名稱）同時也是我契仔女的捐精者」。

樂壇天后Taylor Swift的社交平台追隨者超過2.8億，有其加持，《死侍與狼人》料破紀錄在望。據美媒Deadline報道，該片周四優先場至少收3500萬美元，而且很大機會突破4000萬美元；據報只要超過3100萬美元，已打入史上最賣座優先場十大，並且勢刷新《死侍2》1860萬美元的最佳R級（17歲以下需由成人陪同入場）優先場紀錄；美媒估計此片在美國首周末收1.6億至1.7億美元，勢刷新上集紀錄。

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