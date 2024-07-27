 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】梁文音新歌MV 劉品言哭戲演繹《短痛不如長痛》

【明報專訊】台灣歌手梁文音日前宣布10月12日首登台北國際會議中心舉行《為什麼聽情歌》演唱會後，接着推出全新單曲《短痛不如長痛》，以粉絲最熟悉、最讓人痛徹心扉的「音式情歌」回歸，《短痛不如長痛》由金曲詞人葛大為作詞，以長痛與短痛細數愛情中不尋常地沉溺。日前梁文音在社交平台公開新歌18秒副歌，粉絲紛紛留言「久違的音式情歌」、「好悲好愛」、「聽到心痛了」。梁文音表示錄歌時自己也很痛苦，歌詞讓她勾起過往回憶，「某些時刻大家正在長痛的時候，都沒有發覺，等到真的抽離，再去回想才發現，其實人都會不小心陷入那個狀態」。她希望聽眾可以透過新歌，重新整理負面情緒，並從中找到釋懷或解決的方法。

劉：男人身在福中不知福

《短痛不如長痛》MV由導演姚國禎執導，以女性角度出發，透過時間倒轉與快進，細膩刻劃女性在關係逐漸因隱忍與討好所受的痛楚。MV由劉品言擔任女主角，飾演在職場與同事格格不入、在婚姻也被另一半冷落的都會女性。為完整故事內容，整首MV皆由劉品言演出；劉品言用「三段式」哭戲演繹其中的痛楚，從委屈掛淚到崩潰痛哭，演到主動討好男主角卻被忽視，看到對方轉身關門的背影，一聽導演喊cut，劉品言忍不住直呼道：「剛那段也太痛了，我完全不行，真的好痛！唉……男人啊，真是身在福中不知福。」

拍攝當天，梁文音到場探班及送上飲料，跟劉品言首度碰面即一見如故聊不停，梁文音笑說：「有很多細節和內心，我能唱得出來，但演的話，當然沒有品言專業，所以我這次真的是超級開心，是品言幫我拍這個MV，幫這首歌加分。」劉品言也笑着回應說：「我努力加起來。」她自爆失戀曾靠唱梁文音的歌宣泄情緒，「你唱得比較溫柔一點，我唱起來就是有點兇別人的感覺，譬如說『分手後不要做朋友』，聽起來就是柔一點，我都會唱成『分手後不用做朋友』」。

梁：靠說真話的朋友醒悟

劉品言表示聽完《短痛不如長痛》感觸極深，曾在一段關係中無意識選擇了長痛，因相信愛情是需要奉獻，卻因不擅拿揑，無意識委屈自己、討好對方，等到有莫名的窒息感時，才發現陷在長痛的關係，「什麼時候醒來我覺得很難講，當時的我也是感覺一再一再、無以復加的窒息感，才意識到其實在痛啊！」梁文音說：「你是自己醒的嗎？好犀利！我都要藉身邊說真話的朋友，才會察覺、醒悟。」MV片尾以女性角度註解「我選擇長痛，證明我擁有我們」，劉品言認為時刻了解自己的情緒，才能在長痛中找到自處與自在的方法。

相關字詞﹕劉品言 短痛不如長痛 梁文音

上 / 下一篇新聞