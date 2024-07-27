 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

惠利訪港盼上山頂賞夜景 吳家忻否認與Tyson Yoshi嗌交

【明報專訊】韓國女星惠利、吳家忻及林愷鈴前晚出席品牌活動，前者吸引大批粉絲到場支持。惠利拍照時大派心心，又以廣東話向大家問好。她表示很久沒來港，很想念粉絲，得到很多粉絲來到現場支持，感到非常開心和幸福，希望行程中有空檔可以上山頂欣賞維港夜景。

惠利最近憑主演電影《Victory》於第23屆紐約亞洲電影節獲「亞洲新星獎」，她稱赴美領獎時感到很榮幸，開心當地粉絲到場支持和見證獲獎，盼電影能在港上映，到時再來港跟粉絲見面。談到下半年工作計劃，她透露即將演出新劇外，早前已拍畢推理綜藝節目，過程中發生趣事，「初初以為自己屬於大膽一族，最後發現原來自己好細膽」。

吳家忻早前被網民上載偷拍照，因角度問題，身形比例奇怪，前晚她一身性感衣著亮相，以靚樣示人，她笑說：「不是刻意澄清，我不介意那張相，不過下次大家拍我時，希望有好的角度，最好不要偷影，可以過來跟我打招呼、影合照，其實女仔扮靚的確需要團隊配合。（約男友會否扮靚？）都會花25分鐘化妝。」提到許賢爆料指她與Tyson Yoshi嗌交，她說：「嗌交這回事經常有，不過我跟他不算嗌交。（Tyson Yoshi每次聽到你的名字都不答？）不知道，可能他心情不好。」她認為識朋友要看緣分。

林愷鈴音樂劇挑戰南音

林愷鈴最近忙為10月公演的兩場音樂劇綵排，該劇融合南音和爵士樂，她唱了爵士樂多年，演出加入南音還是第一次，是很大挑戰。今次她伙拍粵劇名伶阮兆輝，見到對方在工作上很有魄力，推動自己都要做好準備。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕惠利 林愷鈴 吳家忻（Kayan9896）

上 / 下一篇新聞