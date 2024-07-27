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娛樂

考慮留港讀大學 姚焯菲獲粉絲祝考試順利感動到喊

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）昨日到觀塘出席「一齊撐巴黎盛事預熱派對」，除唱歌、玩遊戲外，又跟現役運動員佘繕妡學劍擊。大會送上她最愛的粉紅色網球拍，Chantel說會用來陪爸爸打波，並自爆小時候愛追看花式溜冰，模仿溜冰轉圈。現場播出粉絲拍片為她預祝18歲生日及考試順利，她大感驚喜被感動到喊。

9月18歲生日新西蘭度過

Chantel表示近年到新西蘭升學，只能在假期時返港，多謝粉絲繼續支持，收到大家祝福和打氣非常開心。她日內返新西蘭繼續學業，9月及11月都要考試，18歲生日（9月22日）會在當地度過，幸好一直有補習，讀書方面壓力不算大，但仍要努力溫習，12月才再返港。

After Class隊友炎明熹（Gigi）傳因續約問題被無綫雪藏，Chantel日前跟鍾柔美、詹天文開演唱會獲Gigi捧場感到好開心，有見面傾談，但對方沒提及雪藏傳聞，相信只是傳言。會否好奇Gigi傾續約事宜？她說：「不太好奇，這是她私人事，不會問太多。（不想知道傾約內容做借鑑？） 我未滿18歲，合約都是等爸爸代處理。」

Chantel稱學業發展才是親自主理，正考慮到英國、美國或留港升讀大學，她笑說：「因為我好掛住屋企，又想方便幕前發展，所以香港的大學都是考慮範圍， 而且自己興趣多，所以會『大包圍』報不同學系，本來都想過報生物系課程，但以前劏過牛眼好驚，若讀這科要練大膽。」

錄完歌才知與張天賦合唱

Chantel與張天賦（MC）合唱情歌《誰能避開戀愛這事情》，她指大家分開錄歌，走出錄音室見到MC，才知對方是合唱者，覺得歌手間能跨越不同公司合作，十分驚喜，「我未試過和MC現場合唱這首歌，希望等合適時機，我翻聽這首歌時覺得自己把聲很幼嫩，因為是兩年前錄音」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕張天賦（MC） 炎明熹（Gigi） After Class 姚焯菲（Chantel）

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