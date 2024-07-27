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娛樂

劉穎鏇何沛珈捱夜做奧運節目無難度 周吉佩支嚳儀不知龍婷是否被「雪藏」

不知龍婷傳被雪藏 周吉佩聞曹敏寶落淚︰我才是「喊的KOL」

【明報專訊】無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、文化體育及旅遊局體育專員黃德森昨日出席《TVB 2024巴黎奧運直播基地啟動儀式》，行政長官李家超拍片支持，出席藝人有劉穎鏇、何沛珈、周吉佩、支嚳儀等。曾志偉跟身在巴黎的黃翠如、方力申視像通話，志偉笑問兩人巴黎鐵塔背景是真還是道具？黃翠如說：「知道你哋會好羨慕同妒忌，我哋每日睇住巴黎鐵塔都睇到悶。」

周：無傳短訊問候龍婷曹敏寶

「奧運之星」劉穎鏇與何沛珈一起受訪，劉穎鏇羨慕黃翠如、方力申能日日望住巴黎鐵塔，「我未去過，希望遲啲有綜藝節目可以安排我到當地拍」。她與何沛珈表示除要到各大商場推廣奧運，亦會參與直播賽事節目。劉穎鏇稱有點緊張，因不知會直播什麼賽事，已跟專業評述打招呼，到時在他們身上攞貼士，令自己淡定點。何沛珈有特別策略，「會選擇睇熱門和自己最鍾意的運動，萬一選中當日直播賽事，可以有多些資訊跟大家分享」。她們表示拍劇習慣捱夜，對深宵主持直播賽事無難度。

周吉佩與支嚳儀有份唱TVB巴黎奧運主題曲《無界》，獲安排於直播開幕前表演，但他們未見有份合唱的龍婷，周吉佩說：「很多人都有工作，『中1生』都唔齊人，真的不知她是否傳被『雪藏』，公司已交代，我們沒刻意問太多，私下暫時不敢煩她，她很堅強，我對她有信心。」提到曹敏寶受訪時避談與「中1生」友情 ，提夫妻關係時突然爆喊。周吉佩表示很久沒跟對方聯絡，否認疏遠及排擠，稱所有《中1生》都如一家人很齊心，只是不常見面。可會主動傳短訊問候對方？他說：「隨緣啦！見到面就問兩句，我也沒傳短訊給龍婷，大家都知道我是『喊的KOL』，我喊亦沒有人傳短訊給我。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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