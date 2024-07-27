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娛樂

Ian個唱尾場 軒仔外地巡唱照「現身」 緋聞男女AK沈殷怡齊睇騷 Tiger做「電燈膽」

張敬軒巡唱未能現身 陳卓賢尾場播合唱影片︰沒想過找人代替他

【明報專訊】陳卓賢（Ian）一連7場亞博演唱會前晚圓滿結束。Ian邀請亦師亦友的張敬軒擔任尾場嘉賓，但對方正在外地巡唱，兩人事前錄影合唱片段於現場播出，Ian說從未想過由其他人代替。Ian目前是MIRROR開個人演唱會場數最多的成員，他自覺幸運，但不會跟隊友比較。江生（AK）這晚跟傳秘密拍拖的沈殷怡來捧場，他們大方讓傳媒拍照，夾在兩人中間的邱傲然（Tiger）做了「電燈膽」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

MIRROR副隊長AK早前捲入隊友陳瑞輝（Frankie）跟女友Christy的感情風波，又傳曾秘戀沈殷怡，他否認稱一直只是好朋友。AK與沈殷怡傳緋聞後前晚首度同場欣賞Ian尾場演唱會，捧場還有Tiger、岑樂怡、樊沛珈、麗英等。影合照時，Tiger坐在AK與沈殷怡中間變成「電燈膽」。

感激軒仔開導 視為哥哥

Ian開場彈奏《One Summer's Day》，稱這晚好自由，大家可隨便笑或喊。唱完《Thank You Postman》後，Ian接過「郵差」信件，是最後一場騷寫給自己的信，由於內容太私人，或留待5年後才決定會否公開。Ian唱《鯨落》後稱性格不擅交際，朋友不多，感激一個朋友在他感失意或鑽牛角尖時開導他，視對方為哥哥，亦師亦友，「我認定邀請他來擔任尾場嘉賓，可惜他不在港來不到，不過很多謝他離港前跟我合唱這首歌並拍下短片。」大屏幕播出Ian與張敬軒（軒仔）背對背合唱《銀髮白》，軒仔正身在海外巡唱，特別錄影片段，Ian感激對方支持。完場時Hellosss（粉絲暱稱）依依不捨，不肯離開及大叫安歌，Ian兩度上台獻唱《留一天與你喘息》、《背伴》及自彈自唱《Desperado》，粉絲才滿意離場。

完成7場演出未夠喉

Ian騷後稱抱平常心完成7場演出，仍未夠喉，唱多幾場也可以。對於軒仔未能現身，也感激對方事先錄片，「軒仔的位置很重要，從沒想過找人代替他，反而考慮如何用另外的形式呈現」。Ian演出時曬胸肌及手臂，稱是部分服裝配合跳唱快歌，「向來保持做運動，沒刻意為演唱會特別操練，能夠應付7場騷的體能才最重要。自知身形未達最理想狀態，除非有需要拍指定廣告才會操弗」。

演唱會吸引不少圈中人捧場，包括視后佘詩曼（阿佘），Ian多謝大家支持，「阿佘未必是我粉絲，可能因她鍾意聽音樂。這次演唱會的音樂好強，能吸引不同層面人士來欣賞已好開心」。提到唱《仍在》時輕拭淚水，他自爆7場演出中，試過在該環節邊唱歌邊流淚，笑言好難忍，「聽到14名舞者的親身經歷，他們上台表演時好似變成演員，大家有眼神交流，我覺得好真情流露，所以忍不住」。

場數創團隊紀錄 要自己打破

提到AK數天後在同一場地開個人演唱會，Ian認為彼此音樂風格和表達方式不同，很難給演出貼士，相信AK應付到。Ian目前是MIRROR成員中開個人騷最多場數的成員，他稱只是較幸運，「我沒想過會有哪個隊友打破我紀錄，自己只求進步，沒想過要開多少場，正如唱《正式開始》，完成了便是另一個章節的開始，要贏就贏昨日的自己，不必跟隊友比較，只知自己要繼續努力」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張敬軒 沈殷怡 江𤒹生（AK） 陳卓賢(Ian)

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