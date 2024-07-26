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娛樂

《玩轉腦朋友2》破動畫票房最高紀錄 《獅子王》更賣座 迪士尼歸類真人演出電影

【明報專訊】彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）上月公映至今，票房屢創佳績，截至前日為止，上映6星期全球票房高達14.6億美元（約114億港元），打破同屬迪士尼出品《魔雪奇緣2》保持5年不敗紀錄，榮膺史上最賣座動畫電影。據報2019年上映《獅子王》票房累收16.6億美元（約130億港元），理應才是冠軍，但迪士尼解釋，後者屬於真人演出配合電腦CG合成，因此不屬動畫類別。

《玩轉腦朋友》2015年上映叫好叫座，全球票房突破8.5億美元（約66.3億港元），兼奪奧斯卡最佳動畫獎；相隔9年推出續集《玩轉腦朋友2》，開畫第三周已收過11億美元（約85.8億港元），一舉超越《海底奇兵2》、《壞蛋獎門人3》、《反斗奇兵》第3及4集，輕易躋身史上最賣座動畫第7位之餘，亦是今年首部進入「十億俱樂部」的荷李活電影；上映一個月更取代《超人特工隊2》（12.4億美元）成為彼思歷來最賣座動畫。

香港票房6800萬

截至前日為止，《玩轉腦朋友2》仍在全球各大主要市場放映，儘管受到《龍捲風》、《壞蛋獎門人4》等新片夾擊，走勢仍然凌厲，單是美國票房已突破6億美元（約46.8億港元）大關，全球更累收14.6億美元，剛超越《魔雪奇緣2》的14.5億舊紀錄，榮登史上最賣座動畫寶座。

如今五大排名順序為《玩2》、《魔2》、《超級瑪利歐兄弟大電影》、《魔雪奇緣》及《超人特工隊2》，除了《超級瑪利歐》屬於環球影業發行外，其餘4部均屬迪士尼出品，動畫王國之名，可謂當之無愧。

《玩轉腦朋友2》香港票房同樣理想，截至前日衝破6800萬港元；韓國亦已突破800萬入場人次，昨日收報813萬，內地累收3.28億人民幣，相對較為失色。

鏡頭捕捉演員神情

值得一提的是，今年正值迪士尼經典動畫《獅子王》面世30周年紀念，《魔幻森林》導演莊法維奧（Jon Favreau）在2019年亦曾翻拍成同名電影，結果票房大賣，總收入達16.6億美元，根據維基網站顯示，新版《獅子王》才是史上最賣座動畫。

不過，迪士尼解釋此片透過真人模擬技術製作，導演以「Black Box Theatre Technique」特製舞台，讓聲演主角辛巴的《韓索羅：星球大戰外傳》當奴高化（Donald Glover）、為娜娜配音的樂壇天后Beyonce等在舞台上真實演出及互動交流，再透過隱藏攝錄機捕捉他們神情，以供後期製作人員參考，令每個CG動物角色與聲演演員融為一體，因此它並不算是動畫，2020年奧斯卡亦非提名最佳動畫獎，而是角逐最佳視覺效果，最後仍敗於《1917：逆戰救兵》。

相關字詞﹕彼思動畫 魔雪奇緣2 獅子王 玩轉腦朋友2

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