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娛樂

【娛樂場】重溫鄭佩佩經典作品 懷緬一代俠女

【明報專訊】一代武打女星鄭佩佩於美國時間7月17日離世，享年78歲。提到鄭佩佩，很多人聯想到由周星馳、鞏俐主演電影《唐伯虎點秋香》，她在戲中飾演「華夫人」，至今在觀眾心目中留下深刻印象。不少網民感嘆：「華夫人走了！」

從影逾半世紀的鄭佩佩初入行拍武打片為主，1966年在胡金銓執導的《大醉俠》飾演「金燕子」成名，奠定俠女地位。myTV SUPER重映4齣鄭佩佩主演電影，包括《大醉俠》、《金燕子》、《影子神鞭》與《七小福》，以及兩部電視劇《馬永貞之爭霸上海灘》與《馬永貞之英雄血》，讓觀眾重溫一代俠女風範。

胡金銓1966年執導《大醉俠》，由鄭佩佩、岳華和陳鴻烈主演。胡金銓把傳統京劇的優美武技及樂曲，配上節奏明快的動作設計與剪接技巧，開創全新文人式武俠潮流，成為日後眾多電影爭相仿效的經典。

兩片奠定俠女地位

《大醉俠》講述兩江總督女兒金燕子（鄭佩佩飾）為救被山賊擄走做人質的哥哥而被兇狠的索命五虎追殺，幸得醉俠范大悲（岳華）多次出手幫忙，得以解圍。邵氏公司起用日本攝影師賀蘭山，片中瀰漫一種武士式的血肉風格，為幻想境界增添現實的官能快感。參與演員都是當年新人，電影在各地上映有可觀票房。

1968年《金燕子》由張徹執導，王羽、鄭佩佩、羅烈主演。鄭佩佩飾演女俠金燕子被俠士韓滔（羅烈飾）相救，隱居翠風谷，韓對燕有意，燕卻情牽蕭鵬（王羽飾）。蕭鵬於殺戮強徒後，留燕釵為記，圖逼燕現身。韓與燕迫於出山，途中韓與蕭因誤會交手，未分高下便被燕所阻……

婚前最後一部武俠片

羅維1971年執導《影子神鞭》，倪匡編劇，故事改編自倪匡小說《迴光壁》。這是鄭佩佩婚前最後一部武俠片，與最佳拍檔岳華合演。故事描述楊天雄護送的30萬鏢銀被劫去，劫鏢者用的武器正是神鞭，武林中人均認為有「影子神鞭」之稱的方承天（田豐飾）嫌疑最大。15年後，洪大鵬（谷峰飾）率多名高手追至關外，遇上使用神鞭的女人楊寒雲（鄭佩佩飾），與此同時一名功夫高強的青年王劍心（岳華飾）向楊查探「影子神鞭」的下落，引發一個義薄雲天的故事。

復出作展細膩演技

鄭佩佩離婚復出，1988年接拍羅啟銳執導的《七小福》，聯同洪金寶、林正英和岑建勳合演，電影依據香港京劇大師于占元的生平事迹為基礎改編。鄭佩佩演粵劇師傅程劍仙，片中大展她在武打身手之外的細膩演技和扎實的戲劇能力。

亞視與台灣中視合作的電視劇《馬永貞之爭霸上海灘》與《馬永貞之英雄血》皆於1998年播映，由何家勁、李婉華和范冰冰主演，劇中鄭佩佩跟何家勁的母子情令人感動。

相關字詞﹕鄭佩佩

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