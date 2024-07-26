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娛樂

張學友病毒未清致鼻竇炎 取消3場杭州巡唱

【明報專訊】張學友原定今晚至周日（28日）在杭州奧體中心體育館舉行《張學友 60+巡迴演唱會》，主辦方昨日在微博公布學友因身體狀况，取消3場演出。學友今次巡唱期間，先後確診新冠病毒、感染RSV（呼吸道合胞病毒）叫停部分場次並延期舉行，不少粉絲擔心學友身體狀况，希望偶像好好休息。

大嘆「又不能唱了」

有粉絲在社交平台轉發學友解釋取消杭州3場演唱會帖文，學友承認近日最討厭和最害怕做的事，就是寫信給歌迷解釋不能按承諾開《張學友 60+巡迴演唱會》，「寫信最主要的用意大概是可以為自己的失職找個理由，或者可以讓真正愛我的朋友，明白安心一些，又或者可以讓買了票，又真想看這次演唱會的朋友有個底，應該如何選擇（退票還是保留票根），但不變的事實，就是我又不能唱了！」

找醫生做全身檢查

學友表示之前從杭州回港，落機馬上去看耳鼻喉專科醫生，又請家庭醫生替他做全身檢查，結果7個鼻竇中，有3個可能因之前的病毒未清，引致輕微發炎，也因鼻液倒流引致聲帶感染而紅腫影響發聲，其他一切正常，「維他命D少了，膽固醇高了些，微不足道的一些」。他這幾天依照醫生指示按時服藥，不多說話讓聲帶休息，再覆診檢查，醫生說好得八八九九，是否繼續演出可自行決定。

跟歌迷及各單位致歉

學友稱對他來說，自行決定只有一個條件，能到達上台表演的狀態便繼續，不能便只好取消，「姑勿論是自己心理質素差，還是60+了恢復能力沒有從前強（公道一點說，回想自己年輕時也沒幾次保住不取消），每次取消演唱會必定會為大家帶來諸多不便和困擾，無論對觀眾、主辦，有關部門、工作伙伴，我都感到十分抱歉，十分無奈、對不起。」

學友表示以歌唱和表演為自己生命重要組成部分，把舞台當做其中一個家的人，要放棄基本是不可能的選項，他會好好了解自己身體，做恰當的鍛煉和調息，會盡快回來，請歌迷等他。

娛樂組

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