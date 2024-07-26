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娛樂

偕駱應鈞陳榮峻回顧演金庸經典角色 「洪七公」劉丹讚「黃蓉」翁美玲EQ高

【明報專訊】劉丹、駱應鈞、陳榮峻歷年來演出過多部金庸武俠名著改編而成的電視劇，演繹膾炙人口角色。為紀念查良鏞博士（金庸）百年誕辰，無綫假中環元創方舉行「俠之光影封面重繪金庸劇展」，今日（26日）起至8月4日，展出多件道具擺設和精美畫作。劉丹、駱應鈞、陳榮峻昨日現身劇展，分享昔日拍劇難忘事，又重溫經VSR修復技術處理的畫面片段，跟大家一起集體回憶。劉丹演的「洪七公」深入民心，笑稱沒人比他更像乞丐，自認跟角色性格相似同樣為食，難忘拍《射鵰英雄傳》，「黃蓉」翁美玲被對手打傷弄致眼睛流血，對方除不擔心毀容，還搞笑安慰對手，大讚翁美玲EQ高。

記者：林蘊兒

劉丹總共演過11部金庸劇集，飾演丐幫幫主「洪七公」最深入民心，自嘲可能沒有人比他更似乞丐，「我與『洪七公』性格相似，都是很為食。讀書時上堂常偷看金庸小說，幻想自己扮演『洪七公』，估不到長大後能夢想成真，真是命中注定」。

駱應鈞難忘當年在《倚天屠龍記》飾演「金毛獅王」，為角色穿厚戲服、黐假鬚、戴隱形眼鏡扮盲，大熱天氣到離島拍外景，非常辛苦。陳榮峻最深刻在《天龍八部》演奸角「全冠清」，回想演跪地戲拍足7日，至今內地仍有不少觀眾大讚他演技好。

在台灣如願演「金毛獅王」

劉丹1983年首次扮演「洪七公」，至今超過40年，透露劇中的武打場口不算打得最厲害，反而另一套《佛山贊先生》扮喇嘛的打戲才一世難忘，「當時拍得好辛苦，不停問自己點解要入行？當劇集出街後，見觀眾反應好又大讚，覺得辛苦也值得」。演活「洪七公」的劉丹原來恨演「金毛獅王」，在香港未有機會，早年在台灣如願以償。

劉丹憶起與翁美玲合演《射鵰英雄傳》，對方飾演「黃蓉」，拍攝期間翁美玲被對手不慎打傷，弄致眼睛流血，對手大感驚慌，倒是翁美玲不擔心毀容，反過來講笑話安慰對方，劉丹大讚：「翁美玲說『我本來想整雙眼皮，你幫我省回手術費。』她真的EQ很高，若不是留心看，都不會發覺有疤痕。」

李偉健未如「Terry」好艷福

李偉健帶同親手創作的Q版角色構圖畫作出席活動，即場示範揮動道具「屠龍刀」，笑言恨演「金毛獅王」、「金輪法王」或「郭靖」，拍處境劇《愛•回家之開心速遞》只扮過神鵰。向來愛畫漫畫的他表示花4日時間，完成以《俠客行》為題材的畫，近年忙拍劇已少動筆。

提到《愛•回家》演龍家少爺「Terry」，周旋張盈悅與羅毓儀之間，羅毓儀設法搶愛，現實中他自嘲沒如此幸福，未試過被女仔爭。已婚多年的李偉健與太太非常恩愛，「慶幸我的兄弟均有生小朋友，所以長輩沒有給壓力，與太太早有共識，不打算有下一代」。

相關字詞﹕陳榮峻 駱應鈞 劉丹

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